Крах Суперлиги, «Шальке» вылетел из Бундеслиги, Вудворд уходит из «МЮ», Панарин не сыграет на ЧМ, клубы РПЛ поддержали бан Вилкова и другие новости

1. Проект Суперлиги провалился, продержавшись всего два дня. Накануне днем стали появляться сведения о сомнениях участвующих клубов, а футбольная общественность продолжала протестовать. У «Стэмфорд Бридж» собралась негодующая толпа фанатов «Челси», и клуб их услышал – «синие» начали готовить документы для выхода из турнира, получив одобрение Романа Абрамовича.

Следом собрались уходить «Манчестер Сити» и «Атлетико», а «Барса», оказывается, еще и не давала окончательного согласия на участие. Пошли разговоры, что основатели уже обсуждают закрытие проекта, и ближе к ночи «Сити» официально объявил, что выбывает. Чуть позже к «горожанам» присоединились остальные команды АПЛ (только «Челси» притормозил). Говорят, Премьер-лига пригрозила выкинуть бунтарей из национальных турниров, а УЕФА пообещал огромнейшие деньги – в планах турнир с бюджетом 4,5 млрд евро, который может вырасти до 7 млрд.

2. А выиграли, наверное, больше всего от этой истории фанаты «МЮ», ведь команду на фоне скандала покидает Эд Вудворд, который вдобавок ко всему вступил в конфликт с Харри Магуайром. Более того, теперь говорят, что и Глейзеры могут продать клуб. Уже, к слову, нашелся очень известный покупатель.

3. У болельщиков «Шальке» наоборот траур – клуб вылетел из Бундеслиги впервые за 33 года. «Бавария» тем временем еще на шаг приблизилась к чемпионству, оторвавшись от «Лейпцига» на 10 очков за четыре тура до конца.

4. ЭСК единогласно признала ошибки пожизненно отстраненного Вилкова в пользу «Локо» в игре против «Ростова». Решительный поступок Ашота Хачатурянца убрать потерявшего доверие рефери одобрили «Спартак», «Ростов» и ЦСКА. Причем, баном одного Вилкова дело может не закончиться.

5. ЦСКА сравнял счет в финале Кубка Гагарина, обыграв «Авангард» во втором матче (3:0, 1-1).

6. Артемий Панарин, скорее всего, не сыграет за сборную России на ЧМ. Состав команды постепенно формируется, и как минимум по одному игроку есть вопросы.

7. НХЛ. «Тампа» проиграла «Каролине», «Рейнджерс» пропустили 6 голов от «Айлендерс». Другие результаты – здесь.

8. НБА. «Бруклин» победил «Новый Орлеан», «Атланта» взяла верх над «Орландо». Все результаты – здесь.

9. Володин наградил Черчесова и сборную России медалями «За высокие спортивные достижения на ЧМ-2018». Ура!

10. Василий Березуцкий официально вошел в штаб Гончаренко в «Краснодаре».

11. Трансферы. Азмун может уехать в Италию, где его ждут две топовые команды. Обляков может перебраться к Гончаренко в «Краснодар». Агуэро уже хвастается родным, что будет играть за «Барселону». Алаба договорился с «Реалом».

12. ФНС заблокировала два счета компании Татьяны Навки, которая занимается ледовыми шоу.

13. «Макларен» продал базу за $237 млн с обратной арендой на 20 лет.

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