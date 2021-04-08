Артем Дзюба: «Думаю, все рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о приостановке проекта Суперлиги Европы.

«Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась.

Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.

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