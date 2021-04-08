Артем Дзюба: «Думаю, все рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»

Нападающий поделился мнением о приостановке проекта .

«Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась.

Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.

Клубы АПЛ официально вышли из Суперлиги – Аньелли признал, что без них проект невозможен. Без заявлений только «Барса» и «Реал»

В ответ на угрозу Суперлиги 30 лет назад создали Лигу чемпионов. Реформаторы выбрали меньшее зло – так появились суперклубы