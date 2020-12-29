Большунов, Устюгов, Непряева, Ступак и Сорина вошли в состав сборной России по лыжам на сезон-2021/22

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/22.

Состав сборной России

Группа Юрия Бородавко: , , Александр Терентьев, , Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, .

Группа Олега Перевозчикова: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, .

Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алена Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.

Группа Маркуса Крамера: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина.

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