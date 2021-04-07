Правило о запрете протестов на Олимпийских играх останется в силе. Его поддержали 76 процентов спортсменов

Правило о запрете протестов на Олимпийских играх останется в силе.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) после того, как провел опрос среди спортсменов из разных стран.

76% опрошенных посчитали, что протестам не место на награждении и прочих церемониях на Играх. Всего было опрошено 3547 атлетов.

Ранее различные организации и спортсмены призывали МОК отменить «правило 50» и разрешить протесты на Олимпийских играх.

«Большинство опрошенных не посчитали уместным, чтобы спортсмены выражали личные взгляды во время церемонии открытия, на подиуме или во время соревнований».

Респонденты сочли целесообразным, чтобы спортсмены демонстрировали или выражали свои взгляды через СМИ, на пресс-конференциях и микст-зонах», – сообщили в .

За выражение протеста во время Олимпийских игр спортсменов ждет наказание вплоть до дисквалификации.

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