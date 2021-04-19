Состояние Мазепина-старшего – $800 млн. За 8 лет оно снизилось вчетверо (Forbes)

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Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России.

Дмитрий Мазепин занял в рейтинге 151-ю строчку. Состояние владельца «Уралхима» и «Уралкалия» оценивается в 800 миллионов долларов. Мазепин-старший – отец новичка «Формулы-1» Никиты Мазепина, бизнесмену принадлежит «Хайтек», за который его сын выступал в «Формуле-2» в прошлом году. С 2021 года «Уралкалий» является титульным спонсором «Хааса» – новой команды Никиты.

По версии издания, за последние восемь лет стоимость активов Мазепина уменьшилась в четыре раза.

Состояние Дмитрия Мазепина (Forbes)
 
2011 год – $1,5 млрд (67-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России)
2012 год – $1,7 млрд (56-е)
2013 год – $3,2 млрд (33-е)
2014 год – $1,4 млрд (74-е)
2015 год – $1,3 млрд (63-е)
2021 год – $800 млн (151-е)
 

Первое место в рейтинге 2021 года заняла семья председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова (29,1 миллиарда долларов), второе – президент «Интерроса» и «Норильского никеля» Алексей Потанин (27), третье – босс НЛМК Владимир Лисин (26,2).

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