Состояние Мазепина-старшего – $800 млн. За 8 лет оно снизилось вчетверо (Forbes)

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России.
Дмитрий Мазепин занял в рейтинге 151-ю строчку. Состояние владельца «Уралхима» и «Уралкалия» оценивается в 800 миллионов долларов. Мазепин-старший – отец новичка «Формулы-1» Никиты Мазепина, бизнесмену принадлежит «Хайтек», за который его сын выступал в «Формуле-2» в прошлом году. С 2021 года «Уралкалий» является титульным спонсором «Хааса» – новой команды Никиты.
По версии издания, за последние восемь лет стоимость активов Мазепина уменьшилась в четыре раза.
Первое место в рейтинге 2021 года заняла семья председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова (29,1 миллиарда долларов), второе – президент «Интерроса» и «Норильского никеля» Алексей Потанин (27), третье – босс НЛМК Владимир Лисин (26,2).
Что мы знаем о миллиардере Мазепине – отце нового русского гонщика «Ф-1»? Разбогател на скупке химзаводов, предлагал за другую команду $140 млн
Мазепин слил Шумахеру минуту за полгонки на одинаковых болидах «Ф-1». Никита худший по телеметрии и не слушает инженеров
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram