«Локо» и «Крылья» в финале Кубка России, Суперлига схлопнулась, победы «Реала» и «Ман Сити», олимпийский девиз могут изменить и другие новости утра

1. «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Бетсити Кубка России 12 мая в Нижнем Новгороде.

«Локо» вынес ЦСКА (3:0) в 1/2 финала и довел серию побед до десяти подряд. А «Крылья» прошли «Ахмат» (0:0, по пенальти – 4:1).

2. Суперлига схлопнулась окончательно – вышли даже «Интер» и «Атлетико», а «Милан» и «Ювентус» дали понять, что проект нереален сейчас. И только «Реал» и «Барселона» не объявили о выходе.

Было много слов и жестов. Президент УЕФА ответил главе «Реала»: «Пересу нужен президент, который будет подчиняться и позволять делать что угодно». Он же похвалил 6 клубов АПЛ за выход: «Умение признавать ошибки – это похвально. А они допустили большую ошибку». В то же время в организации есть и более жесткая позиция относительно 12 клубов-основателей Суперлиги: «Они будут жить с позором, обсудим дополнительные санкции». Владелец «Ливерпуля» извинился перед фанатами клуба. Совладелец «Манчестер Юнайтед» тоже объяснился с болельщиками.

Но революционеры настаивают на своем. Босс «Юве» Андреа Аньелли считает, что «футбол переживает огромный кризис, 40% мужчин в возрасте от 15 до 24 лет не интересуются им», а Суперлига «могла быть лучшим турниром мира». Наконец, он заявил: «ФИФА и УЕФА не помогли нам во время кризиса, они наши противники». И Флорентино Перес не сдается: «Ювентус» и «Милан» не вышли из Суперлиги. «Барселона» думает». Тренер «Интера» Конте вторит им: «УЕФА забирает все права и лишь минимальную часть отдает клубам, им стоит задуматься»

А между тем, АПЛ хочет убрать менеджеров клубов «большой шестерки» из комитетов лиги из-за участия в Суперлиге. А вот Федерация футбола Италии не будет наказывать «Юве», «Милан» и «Интер». Кстати, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи получил награду за верность политике УЕФА – он был избран главой Ассоциации европейских клубов вместо фактически сбежавшего перед самым запуском Суперлиги Аньелли.

3. «Реал Мадрид» в гостях разгромил «Кадис» (3:0) в 31-м туре Ла Лиги, команда Зидана не проигрывает уже 16 матчей. «Севилья» победила «Леванте» (1:0), «Валенсия» уступила «Осасуне» (1:3), «Бетис» и «Атлетик» обошлись без голов (0:0).

4. НХЛ. «Миннесота» победила «Аризону», «Чикаго» обыграл «Нэшвилл», «Эдмонтон» уступил «Монреалю» и другие результаты.

5. В 32-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях сломил «Астон Виллу» (2:1). Команде Гвардиолы осталось набрать 8 очков в 5 матчах, чтобы стать чемпионом Англии. В перенесенном матче 29-го тура «Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон» (2:1), это была первая игра для «шпор» после увольнения Жозе Моуринью.

6. Открытое письмо Владимиру Путину с просьбой оказать медпомощь Алексею Навальному подписал экс-форвард «МЮ» Эрик Кантона.

7. В 32-м туре Серии А «Милан» на своем поле проиграл «Сассуоло» (1:2), «Интер» в гостях не справился со «Специей» (1:1). «Ювентус» дома победил «Парму» (3:1) и приблизился к миланским клубам. Роналду снова было за что критиковать.

8. ЦСКА повел 1-0 в серии с «Фенербахче» в плей-офф Евролиги, «Зенит» в гостях вырвал победу у «Барселоны».

9. Надаль, Рублев, Циципас вышли в 1/8 финала турнира ATP в Барселоне, Фоньини дисквалифицирован.

10. НБА. «Филадельфия» уступила «Финиксу», 14+20+10 от Уэстбрука помогли «Вашингтону» взять верх над «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. Григоренко, Барабанова, Зайцева, Зуба и Гаврикова могут пригласить из НХЛ в сборную России на ЧМ-2021.

12. В 30-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд разобралась с «Унионом» (2:0), «Вольфсбург» переиграл «Штутгарт» (3:1), «Хоффенхайм» был сильнее «Боруссии» Менхенгладбах (3:2).

13. Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» может быть изменен. Он был утвержден в 1894 году первым Олимпийским конгрессом.

14. Состояние Конора Макгрегора оценили в 252 миллиона долларов. Ранее боец UFC заявил о намерении купить «МЮ».

15. Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром на мужском чемпионате Европы по футболу. Россиянин Сергей Карасев и даже один аргентинец вошли в числе 19 главных судей на предстоящий турнир.

16. В 1/4 финала Кубка Франции «ПСЖ» разгромил «Анжер» (5:0), а «Монако» российского полузащитника Александра Головина взял верх над «Лионом» (2:0).

17. Итальянские лыжники Пеллегрино и де Фабиани собираются тренироваться со сборной России.

Цитаты дня:

Михаил Вилков: «Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Можете сжечь меня заживо, но отстаньте от остальных судей!»

Малком об игре за сборную России: «Я мечтаю о сборной Бразилии, но должен быть план Б, если возможность не представится»

МЛС о решении суда по делу Флойда: «Вердикт показывает, что жизнь Джорджа священна, а жизни темнокожих имеют значение»

Пике об идее Суперлиги: «Мы хотим, чтобы «Севилья», «Лестер» и «Наполи» исчезли? Мы этого хотим для футбола?»

Меган Рапино: «Шовин убил Джорджа Флойда. Давайте бороться за мир, где такого не будет»

Яна Рудковская: «Липницкая строгая, но очень справедливая, ее любит группа детей. И мы»