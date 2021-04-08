Президент УЕФА: «244 из 247 клубов Европы на нашей стороне. Ждем, когда все осознают ошибки и пострадают от последствий»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о поддержке со стороны европейских клубов после новостей о создании Суперлиги.

«Многое произошло за 24 часа, которые прошли после конгресса. Но я ожидаю еще больше новостей к пятнице.

Я думаю, что те, кто говорят об абсолютном спокойствии в этой ситуации, врут. Они оказались в очень сложном положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 из 247 клубов. Хотя... Уже 244. Все они с нами. Вчера я получил сообщения со словами поддержки буквально от каждого клуба Европы.

Так что теперь мы ждем, когда все осознают свои ошибки и пострадают от последствий. Мы поговорим об этом на следующей неделе», – сказал Чеферин.

Вероятно, речь идет о , «Барселоне» и , которые так и не отказались от планов по созданию Суперлиги.

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