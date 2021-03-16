Олич возглавит ЦСКА, первый титул Карацева, «Барса» – клуб десятилетия в Европе, победы «Реала» и «Сити», гол вратаря «Севильи» и другие новости утра

1. Ивица Олич возглавит ЦСКА, клуб договорился о назначении 41-летнего хорвата, это инициатива Орешкина. Экс-форвард армейцев проведет первую тренировку в ЦСКА 23 марта, контракт – до 2022 года. Милош Красич и Элвер Рахимич , видимо, тоже вернутся в московскую команду.

2. «Реал» на выезде сломил «Сельту» (3:1) в 28-м туре чемпионата Испании. Команда Зидана не проигрывает 10 матчей. Бензема сделал дубль и отдал голевой пас, Карим вышел на 4-е место по голам за клуб в Ла Лиге.

Вратарь Яссин Буну забил гол на 94-й минуте за «Севилью» и принес команде ничью в игре с «Вальядолидом» (1:1). Вот так номер!

3. Во 2-м раунде Кубка Гагарина СКА победил «Динамо» (1:0) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина (1-1), а «Авангард» обыграл «Магнитку» (2:1 ОТ) и тоже сквитал счет.

4. НХЛ. «Рейнджерс» прервали победную серию «Вашингтона» (3:1), у Бучневича 2 очка, Овечкин не забил.

«Колорадо» разгромил «Миннесоту» (6:0), в активе Ничушкина 6-й гол в сезоне, а у Капризова «-4» по полезности. «Тампа» обыграла «Чикаго», у Василевского 11-я победа подряд и клубный рекорд. Все результаты дня – здесь.

5. В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде справился с «Эвертоном» (2:0) и 3-й раз подряд вышел в полуфинал турнира, такое случилось впервые за 87 лет.

6. «Барселона» – лучший клуб десятилетия в Европе, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я. Версия Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Топ-10 тоже стоит увидеть.

7. Трансферы. «Милан» интересуется Влашичем, хавбек ЦСКА оценивается в 30 млн евро. Холанд хочет перейти в «Реал» этим летом, но президенты «Барсы» Лапорта контактировал с окружением Эрлинга и агентом Райолой по поводу сделки. Вильена хочет уйти из «Краснодара» летом. Иосифов запросил у «Локо» 50 млн рублей и зарплату 300 тысяч евро в год, клуб это не устраивает.

8. Аслан Карацев обыграл Ллойда Харриса (6:3, 6:2) в финале турнира в Дубае. Россиянин взял первый титул ATP и дебютирует в топ-30.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Маргарита Гаспарян победила Веру Звонареву, Дарья Касаткина – Светлану Кузнецову.

9. «Бавария» разгромила «Штутгарт» (4:0) в 26-м туре чемпионата Германии, играя в меньшинстве с 12-й минуты. Левандовски сделал хет-трик, забив уже 35 голов в сезоне – его личный рекорд, а всего в Бундеслиге у него теперь 271 мяч – это второе место в истории.

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Кельном» (2:2) благодаря дублю Холанда, который забил 49 голов в 49 играх за клуб. «Шальке» крупно проиграл «Боруссии» Менхенгладбах (0:3).

10. Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин был сбит машиной в центре Москвы. Он переходил дорогу в неположенном месте и пнул такси. Баскетболист говорит вот что: «Я неправ. Но тащить человека на капоте – неадекватный поступок».

11. НБА. «Лейкерс» уступили «Атланте», «Милуоки» победил «Сан-Антонио» и другие результаты.

12. Артур Бетербиев нокаутировал Адама Дайнеса в десятом раунде и защитил свои титулы. Также на вечере бокса в Москве Александр Беспутин победил Виктора Плотникова во втором раунде из-за отказа украинца продолжать бой.

13. Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Йоханнес Бо – 2-й, Гараничев – 12-й, Логинов – 15-й. Ульсбю-Ройселанн была сильнейшей у женщин, Сола – 3-я, Кайшева – 8-я, Куклина – 10-я.

14. Заболотный получил 10 баллов от WhoScored за дубль «Тамбову» – самая высокая оценка в 23-м туре РПЛ.

15. Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Уже приобрели 630 тысяч билетов, но деньги всем вернут.

16. Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала третьей в слоупстайле на этапе Кубка мира в Аспене.

17. В матче Олимп-ФНЛ 16-летний Пиняев отдал 2 голевых паса и заработал удаление для соперника. В игре «Торпедо» с «Нижним Новгородом» арбитр Кукуян за фол за пределами штрафной назначил пенальти на 1-й минуте. И другие итоги дня в лучшей лиге мира.

18. Россия проиграла Грузии (6:23) во 2-м туре мужского чемпионата Европы по регби.

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