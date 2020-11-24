Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял решение провести турнир без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что организаторы рассматривают такой вариант в качестве меры безопасности от распространения коронавируса. По сообщению агентства Kyodo, 20 марта было принято официальное решение.

«То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также значит, что это нужно уважать, поэтому придется принимать трудные решения», – сказал глава Международного олимпийского комитета ( ) .

Сообщается, что волонтеры из-за рубежа не будут задействованы на . Предполагалось, что 10% из 80 тысяч волонтеров будут иностранцами. Теперь исключения будут сделаны для ограниченного числа волонтеров, например, владеющих редкими языками.

Игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

И что, Олимпиаду совсем отменят – впервые со Второй Мировой войны? Похоже, Япония все решила, но боится сказать