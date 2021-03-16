Хавбек «Рейнджерс» Камара: «Кудела сказал мне: «Ты гребаная обезьяна». Бездействие УЕФА будет выглядеть как разрешение на расизм»

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Полузащитник «Рейнджерс» Глен Камара высказался о конфликте с игроками «Славии» во время матча 1/8 финала Лиги Европы (0:2, первый матч – 1:1).

После игры тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Ондржея Куделы. «Славия» отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил Куделу после игры.

«В футболе нет места расизму или какой-либо форме предубеждения. С лета многие из нас вставали на колено в знак солидарности с теми, кто потерял жизнь в результате насилия на расовой почве.

Если УЕФА действительно хочет «показать расизму красную карточку», то пора отказаться от выборочного подхода и придерживаться принципа абсолютной нетерпимости.

Гнусные расистские оскорбления со стороны Куделы произошли на международной арене, и любое бездействие УЕФА будет выглядеть как разрешение на расизм.

Во время матча со «Славией» Кудела ругался с одним из игроков «Рейнджерс». Когда я попытался вмешаться, он сказал мне заткнуться, после чего добавил: «Секунду, друг мой».

Затем он подошел ко мне, прикрывая рот, наклонился к моему уху и произнес: «Ты гребаная обезьяна, ты знаешь, что это так». Я был шокирован и напуган, услышав такие расистские оскорбления от профессионального футболиста.

Заявление Куделы, что он просто выругался и сказал «ты гребаный парень» – абсолютная ложь, которая не выдержит никакой проверки. Действия Куделы были преднамеренными, он высказался достаточно громко, чтобы мой одноклубник Бонгани Зунгу мог услышать то, что было сказано.

Я благодарен за безоговорочную поддержку команде, клубу и особенно нашему тренеру Стивену Джеррарду. Я благодарю болельщиков из футбольного сообщества и за его пределами за то, что они высказались о расизме не только в мой адрес, но и в отношении Кемара Руфа, который подвергся расизму в инстаграме (Руф во время матча ударил вратаря «Славии» Ондржея Коларжа шипами в лицо в прыжке, сломав тому стенки лобной пазухи – прим. Sports.ru).

Мы, темнокожие игроки, устали от свободы, которую предоставляют этим расистам, чтобы они могли демонстрировать свою ненависть в социальных сетях, и гадаем, когда соцсети начнут действовать», – говорится в заявлении Камара.

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