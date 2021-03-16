16-летний Пиняев сделал два ассиста в игре за «Чертаново» в ФНЛ. За фол на нем удалили игрока «Шинника»

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Шинник Чертаново Максим Поляков Сергей Пиняев Илья Молтенинов Футбол

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев результативно провел матч против «Шинника» (2:2) в 31-м туре Олимп-ФНЛ.

16-летний игрок сделал две голевые передачи на нападающего «Чертаново» Илью Молтенинова, который оформил дубль.

Также за фол на Пиняеве удалили игрока «Шинника» Максима Полякова. Это произошло за 15 минут до конца матча, после этого «Чертаново» удалось сравнять счет.

В этом сезоне Пиняев забил гол и сделал 5 результативных передач в 19 матчах Олимп-ФНЛ

Ранее игрок неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Савин сгонял на стажировку Сергея Пиняева в «МЮ»: любимые игроки, рэперы и Дудь

Суперталантом из «Чертаново» восхищены в «МЮ». Трансфер в Англию реален?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья