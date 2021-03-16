16-летний Пиняев сделал два ассиста в игре за «Чертаново» в ФНЛ. За фол на нем удалили игрока «Шинника»

Нападающий «Чертаново» результативно провел матч против (2:2) в 31-м туре Олимп-ФНЛ.

16-летний игрок сделал две голевые передачи на нападающего «Чертаново» Илью Молтенинова, который оформил дубль.

Также за фол на Пиняеве удалили игрока «Шинника» Максима Полякова. Это произошло за 15 минут до конца матча, после этого «Чертаново» удалось сравнять счет.

В этом сезоне Пиняев забил гол и сделал 5 результативных передач в 19 матчах .

Ранее игрок неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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