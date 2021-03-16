Левандовски забил 35 голов в Бундеслиге. Это его личный рекорд за сезон

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Sports.ru рекорды Роберт Левандовски Футбол

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче 26-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (4:0, перерыв).

32-летний поляк отметился голами на 18-й, 23-й и 39-й минутах. У Левандовского 35 мячей в 25 матчах сезона Бундеслиги.

Он лидирует в списке бомбардиров, у ближайших преследователей – Эрлинга Холанда из «Боруссии» и Андре Силвы из «Айнтрахта» – по 20 голов.

Польский форвард также установил личный рекорд по голам в Бундеслиге. До этого лучшим результатом были 34 гола в прошлом сезоне.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Штутгарт».

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