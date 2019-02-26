НБА. «Лейкерс» против «Атланты», «Милуоки» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

В субботу, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
«Лейкерс» играют с «Атлантой», которая одержала семь побед подряд.
Набирающий ход «Милуоки» сыграет с «Сан-Антонио», который идет в зоне плей-офф.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 марта, 22.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Шредер (11 + 5 потерь), Джеймс (10), М-ф Моррис (4), Джонс (4 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Харрелл (15 + 7 подборов), Хортон-Такер (9), Мэттьюз (9), Кузма (8), Карузо (3), Маккинни (0).
- Дата проведения
- 21 марта, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 21 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 21 марта, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 21 марта, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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