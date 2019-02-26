НБА. «Лейкерс» против «Атланты», «Милуоки» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

В субботу, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата пройдут пять матчей.

играют с «Атлантой», которая одержала семь побед подряд.

Набирающий ход сыграет с , который идет в зоне плей-офф.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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