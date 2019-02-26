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    НБА. «Лейкерс» против «Атланты», «Милуоки» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Мемфис Милуоки Филадельфия Сакраменто Сан-Антонио НБА Баскетбол

    В субботу, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

    «Лейкерс» играют с «Атлантой», которая одержала семь побед подряд.

    Набирающий ход «Милуоки» сыграет с «Сан-Антонио», который идет в зоне плей-офф.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Лейкерс – Атланта 73:82 (4 четверть)
    Дата проведения
    20 марта, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Лейкерс
    Шредер (11 + 5 потерь), Джеймс (10), М-ф Моррис (4), Джонс (4 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Харрелл (15 + 7 подборов), Хортон-Такер (9), Мэттьюз (9), Кузма (8), Карузо (3), Маккинни (0).
    Атланта
    Коллинз (25 + 14 подборов), Янг (8 + 8 передач), Хертер (8), Капела (8 + 14 подборов), Снелл (3) – старт; Галлинари (12), Хилл (9), Богданович (7), Рондо (2), Найт (0), Оконгву (0).

    Мемфис – Голден Стэйт
    Дата проведения
    21 марта, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Сакраменто
    Дата проведения
    21 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Сан-Антонио
    Дата проведения
    21 марта, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Клипперс – Шарлотт
    Дата проведения
    21 марта, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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