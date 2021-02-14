Холанд хочет перейти в «Реал» этим летом (Marca)

Нападающий дортмундской хочет перейти в «Реал» этим летом, утверждает Marca.

Футболист изначально воспринимал «Боруссию» как промежуточную остановку на пути в топ-клуб.

Планировалось, что он покинет Германию в 2022 году, но ситуация изменилась из-за хорошей игры, которую демонстрирует норвежец. В 49 матчах за клуб он забил 49 голов.

По данным источника, Холанд хочет перейти в , однако ему предстоит убедить руководителей «Боруссии» отпустить его в Испанию.

Также важную роль в переходе форварда в «Мадрид» может сыграть агент , у которого хорошие отношения с «Реалом».

«Боруссия» пока не назвала цену, за которую она была бы готова продать 20-летнего футболиста.

С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.