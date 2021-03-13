«Зенит» прибил ЦСКА, все четвертьфиналисты ЛЧ, Fan ID в РПЛ, Кутепов вызван в сборную, судейский фэйл в Волгограде и другие новости

1. «Челси» и «Бавария» завоевали последние путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов. Лондонцы и в ответном матче были сильнее «Атлетико» (2:0, 1:0), забравшись так далеко впервые с 2014 года. Тухель выдал лучший тренерский дебют в истории клуба.

«Бавария», выбившая «Лацио» (2:1, 4:1), забила свой 1000-й мяч в еврокубках – его автор не Левандовски, как ни странно, однако поляк без своего дежурного гола все равно не остался.

Таким образом, в четвертьфинале сыграют сразу три клуба из Англии, два – из Германии, еще три страны представлены одной командой. От Ла Лиги борьбу в турнире продолжает только «Реал», а итальянцы всех своих участников уже потеряли – такого не было пять лет.

2. Не менее богатым на события получился игровой день в РПЛ. В главном матче «Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА – 3:2, оторвался в турнирной таблице на 8 очков и прибил шансы армейцев на чемпионство. Дзюба забил 13-й гол в сезоне, но не реализовал (уже в 3-й раз в сезоне!) пенальти, который потащил Игорь Акинфеев. Дубль на счет не забивавшего ранее за «Зенит» Вендела, Кузяев сделал два прекрасных ассиста и заработал удаление для Ахметова, грубо въехавшего шипами в голень Далеру. К арбитрам претензий вроде на этот раз не было, хотя вот этот эпизод с сэйвом Акинфеева на линии вопросы все же оставил.

Зато в Волгограде как раз только судейство и обсуждали. Бригада Левникова сначала отменила гол «Ротора» «Ростову», а затем засчитала мяч дончан, хотя даже Валерий Карпин после игры признал это ошибкой. В «Роторе» работу рефери назвали беспределом, клуб подаст жалобу в КДК.

«Ахмат» прервал серию поражений, обыграв дома «Арсенал» – 2:0.

3. «Ак Барс» начал серию 2-го раунда Кубка Гагарина уверенной победой над «Салаватом» (4:1), превзойдя соперника практически во всем. Уфимцам даже пришлось менять вратаря.

Второй матч подарил небольшую сенсацию: «Локомотив» одолел ЦСКА (2:0), у Паскуале очередной шатаут.

4. РПЛ запустила систему идентификации болельщиков в тестовом режиме – пока добровольно. «Зенит» пока в проекте не участвует из-за Евро в Петербурге. Есть мнение, что вся затея исходит от силовых структур.

5. Кутепов вызван в сборную России, так как Жиров, скорее всего, последний мартовский матч пропустит.

6. Бригаду Карасева не накажут за то, что судьи не встали на колено перед матчем «Ман Сити» – «Боруссия».

7. «Майами» избавился от игрока, дисквалифицированного за антисемитские высказывания.

8. Жоан Лапорта официально вступил в должность президента «Барселоны». На инаугурации он поддержал Кумана и признался в любви к Месси.

9. Арестован Алексей Власенко, глава Федераций водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания. Его обвиняют в мошенничестве.

10. Промоутер Гран-при «Формулы-1» в России заявил, что композиция «Катюша» не будет использоваться вместо гимна.

11. Сборная России по фигурному катанию вылетит на чемпионат мира-2021 в Стокгольме специальным рейсом.

Цитаты дня

Дзюба о вызове в сборную: «Не хейтерам решать, кого вызывать, а кого нет. У нас люди не любят ценить других»

Александр Шмурнов: «Судьи либо мочат «Спартак», либо мочат очень сильно. Когда «Спартак» совсем не мочат, он становится чемпионом»

Висенте Дель Боске: «Месси показал, что является лучшим в истории. Остаться в «Барсе» – идеальный вариант для него»

Рапино о равной оплате труда: «Хотела бы делать что-то еще, кроме постоянной борьбы с федерацией за то, чего я заслуживаю»

Денисов о Черчесове: «Не понимаю, как можно хаять своих игроков на «Матч ТВ». Как футболисты проглотят, поедут играть»|