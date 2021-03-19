Йоханнес Бо о возможной отмене масс-старта из-за ветра: «Это стало бы для меня личной катастрофой»

Норвежские биатлонисты и поделились мнением о погодных условиях в шведском , где 21 марта должны состояться масс-старты.

Завтра в Эстерсунде ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Бо и Лагрейд высказались о возможной отмене гонок из-за сильного ветра.

Перед заключительной гонкой Кубка мира Йоханнес Бо лидирует в общем зачете, на его счету 1038 очков. Лагрейд идет вторым, у него 1034 очка. После вычета четырех худших гонок сезона Лагрейд окажется выше Бо, он опередит его на одно очко (1005 против 1004).

«Это стало бы для меня личной катастрофой. Но я ничего не могу с этим поделать, только молиться богам погоды, чтобы гонка состоялась», – сказал Йоханнес Бо.

«Надеюсь, гонка состоится. Я не хочу, чтобы меня называли победителем незаслуженно. Я надеюсь, что будут приемлемые погодные условия и каждый, кто борется, получит возможность (выйти на старт)», – заявил Лагрейд.

Ранее итальянец Лукас Хофер выразил неуверенность в том, что завтрашние гонки состоятся.

«На завтра обещают сильный ветер. Посмотрим, состоятся ли гонки», – сказал Хофер во время пресс-конференции после гонки преследования.