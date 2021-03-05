«Барселона» – лучший клуб десятилетия в Европе, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я (IFFHS)

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших европейских клубов десятилетия.

Рейтинг составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных за каждый год с 2011-го по 2020-й в клубном рейтинге IFFHS.

Лучшим клубом Европы в период с 2011 по 2020 год была признана , набравшая 2877 очков.

Второе место занял «Реал» (2782), третье – (2594,5).

Остальные места в топ-10 распределились так:

4. «ПСЖ» (2357 баллов);

5. «Атлетико» (2302);

6. (2272);

7. (2113);

8. «Манчестер Сити» (2113);

9. (2020);

10. «Арсенал» (2016).