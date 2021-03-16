Вратарь Буну забил на 94-й минуте за «Севилью» и принес ничью в игре с «Вальядолидом»

на выезде сыграла вничью с (1:1) в 28-м туре Ла Лиги.

Счет в матче на 4-й добавленной ко второму тайму минуте сравнял голкипер гостей .

Он остался в штрафной после розыгрыша углового и дождался передачи от партнера, точно пробив по воротам с 7 метров левой ногой.

Буну стал первым вратарем в истории «Севильи», забившим в матче .

При этом Андресу Палопу удавалось забить за клуб в Кубке УЕФА в 2007 году – «Шахтеру» в 1/8 финала.

Со статистикой выступлений Буну можно ознакомиться здесь.

Видео гола Буну смотрите здесь