Лапорта контактировал с окружением Холанда и Райолой по поводу трансфера в «Барсу»

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«Барселона» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта контактировал с окружением футболиста и его агентом Мино Райолой по поводу перехода, пишет Diario Sport.

Утверждается, что «Барселона» планирует провести сокращение зарплат, чтобы найти деньги на приобретение Холанда. Также клуб намерен расстаться с несколькими атакующими футболистами ради организации этой сделки.

Ранее появилась информация о том, что 20-летний форвард хочет перейти в «Реал» этим летом.

В 49 матчах после перехода в «Боруссию» Холанд забил 49 голов. С более подробной статистикой норвежца можно ознакомиться здесь.

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