Лапорта контактировал с окружением Холанда и Райолой по поводу трансфера в «Барсу»

хочет приобрести нападающего дортмундской .

Президент каталонского клуба контактировал с окружением футболиста и его агентом по поводу перехода, пишет Diario Sport.

Утверждается, что «Барселона» планирует провести сокращение зарплат, чтобы найти деньги на приобретение Холанда. Также клуб намерен расстаться с несколькими атакующими футболистами ради организации этой сделки.

Ранее появилась информация о том, что 20-летний форвард хочет перейти в «Реал» этим летом.

В 49 матчах после перехода в «Боруссию» Холанд забил 49 голов. С более подробной статистикой норвежца можно ознакомиться здесь.