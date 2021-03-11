Лапорта контактировал с окружением Холанда и Райолой по поводу трансфера в «Барсу»

«Барселона» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта контактировал с окружением футболиста и его агентом Мино Райолой по поводу перехода, пишет Diario Sport.
Утверждается, что «Барселона» планирует провести сокращение зарплат, чтобы найти деньги на приобретение Холанда. Также клуб намерен расстаться с несколькими атакующими футболистами ради организации этой сделки.
Ранее появилась информация о том, что 20-летний форвард хочет перейти в «Реал» этим летом.
В 49 матчах после перехода в «Боруссию» Холанд забил 49 голов. С более подробной статистикой норвежца можно ознакомиться здесь.