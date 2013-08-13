Шабалкин о ДТП: «Я неправ. Но тащить человека на капоте – неадекватный поступок»

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин признал свою вину в ДТП в центре Москвы, участником которого он стал.

«В двух словах – однозначно я неправ.

Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь – когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая.

Сейчас тоже начал переходить, когда машины стояли. Потом кто-то впереди поехал, ну и этому товарищу, видимо, не понравилось, что я перед ним.

Он посигналил – причем не чисто символически, а подчеркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой – не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте.

Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость – это неадекватный поступок. Я уже начал думать: «Ну все, сейчас приедем». Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть.

Водители соседних машин все видели, поддерживали меня, говорили: «Сейчас его поймаем». Да какой смысл? Наоборот, повезло ему, что не остановился и уехал. Если бы вышел из машины и начал устраивать разборки, то сейчас он был бы пострадавшим, а не я.

Вывод из всей этой истории такой: соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах», – сказал Шабалкин.

Строитель, фитнес-тренер и президент. Где сейчас чемпионы Европы-2007