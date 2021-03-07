Кубок мира. Гонка преследования. Хофер стартует первым, Лагрейд – 6-м, Йоханнес Бо – 7-м, Гараничев – 11-м, Елисеев – 21-м

20 марта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
- Дата проведения
- 20 марта, 17.15
20 марта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
|1
|Лукас Хофер
|2
|Себастьян Самуэльссон
|3
|Тарьей Бо
|4
|Симон Дестье
|5
|Кентен Фийон-Майе
|6
|Стурла Хольм Лагрейд
|7
|Йоханнес Бо
|8
|Йоханнес Дале
|9
|Владимир Илиев
|10
|Роман Реес
|11
|Евгений Гараничев
|12
|Ветле Шостад Кристиансен
|13
|Симон Эдер
|14
|Мартин Понсилуома
|15
|Тьерри Ланже
|16
|Александр Андерсен
|17
|Антон Смольский
|18
|Михал Крчмарж
|19
|Якуб Штвртецки
|20
|Феликс Ляйтнер
|21
|Матвей Елисеев
|22
|Джейк Браун
|23
|Эдуард Латыпов
|24
|Эмильен Жаклен
|25
|Скотт Гоу
|26
|Александр Логинов
|27
|Доминик Виндиш
|28
|Тсукаса Кобоноки
|29
|Беньямин Вегер
|30
|Александр Мухин
|31
|Бенедикт Долль
|32
|Яков Фак
|33
|Эрик Лессер
|34
|Дмитрий Пидручный
|35
|Давид Коматц
|36
|Йеспер Нелин
|37
|Жереми Финелю
|38
|Юстус Штрелов
|39
|Сергей Бочарников
|40
|Максим Воробей
|41
|Антонин Гигонна
|42
|Филипп Наврат
|43
|Пеппе Фемлинг
|44
|Флоран Клод
|45
|Теро Сеппяля
|46
|Томас Бормолини
|47
|Фабьен Клод
|48
|Антон Дудченко
|49
|Антон Синапов
|50
|Богдан Цымбал
|51
|Микулаш Карлик
|52
|Давид Цобель
|53
|Миха Довжан
|54
|Георге Бута
|55
|Томмазо Джакомель
|56
|Михаил Усов
|57
|Артем Тищенко
|58
|Филип Андерсен
|59
|Эндре Стремсхайм
|60
|Рок Трсан