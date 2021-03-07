Кубок мира. Гонка преследования. Хофер стартует первым, Лагрейд – 6-м, Йоханнес Бо – 7-м, Гараничев – 11-м, Елисеев – 21-м

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20 марта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде пройдет мужская гонка преследования. За Россию выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов

Дата проведения
20 марта, 17.15
Онлайн гонки

Этап 10, Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Лукас Хофер
2  Себастьян Самуэльссон
3  Тарьей Бо
4  Симон Дестье
5  Кентен Фийон-Майе
6  Стурла Хольм Лагрейд
7  Йоханнес Бо
8  Йоханнес Дале
9  Владимир Илиев
10  Роман Реес
11  Евгений Гараничев
12  Ветле Шостад Кристиансен
13  Симон Эдер
14  Мартин Понсилуома
15  Тьерри Ланже
16  Александр Андерсен
17  Антон Смольский
18  Михал Крчмарж
19  Якуб Штвртецки
20  Феликс Ляйтнер
21  Матвей Елисеев
22  Джейк Браун
23  Эдуард Латыпов
24  Эмильен Жаклен
25  Скотт Гоу
26  Александр Логинов
27  Доминик Виндиш
28  Тсукаса Кобоноки
29  Беньямин Вегер
30  Александр Мухин
31  Бенедикт Долль
32  Яков Фак
33  Эрик Лессер
34  Дмитрий Пидручный
35  Давид Коматц
36  Йеспер Нелин
37  Жереми Финелю
38  Юстус Штрелов
39  Сергей Бочарников
40  Максим Воробей
41  Антонин Гигонна
42  Филипп Наврат
43  Пеппе Фемлинг
44  Флоран Клод
45  Теро Сеппяля
46  Томас Бормолини
47  Фабьен Клод
48  Антон Дудченко
49  Антон Синапов
50  Богдан Цымбал
51  Микулаш Карлик
52  Давид Цобель
53  Миха Довжан
54  Георге Бута
55  Томмазо Джакомель
56  Михаил Усов
57  Артем Тищенко
58  Филип Андерсен
59  Эндре Стремсхайм
60  Рок Трсан

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