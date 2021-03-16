ЦСКА договорился о назначении Олича главным тренером («Чемпионат»)

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ЦСКА согласовал назначение экс-форварда клуба Ивицы Олича на пост главного тренера, сообщает «Чемпионат».

«Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали», – сообщил источник.

Отмечается, что официальное объявление о назначении 41-летнего специалиста будет в ближайшие дни.

Олич выступал за ЦСКА в 2003-2006 годах. Хорват провел за армейцев 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он работает в тренерском штабе сборной Хорватии ассистентом главного тренера.

Сообщалось, что Олич хочет видеть своим помощником Элвера Рахимича, бывшего партнера по московскому клубу.

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