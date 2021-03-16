Олич проведет первую тренировку в ЦСКА 23 марта. Контракт – до 2022 года (Metaratings)

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич в скором времени возглавит московский клуб.

Контракт с хорватским специалистом заключен до конца сезона-2021/22, сообщает Metaratings.

В ближайшее время Олич будет представлен команде. Планируется, что новый тренер проведет первую тренировку с командой во вторник, 23 марта.

Отмечается, что руководство ЦСКА еще с осени вело переговоры о возможном назначении Олича главным тренером команды, однако это было невозможно из-за отсутствия необходимой категории тренерской лицензии УЕФА.

Олич выступал за ЦСКА в 2003-2006 годах. Хорват провел за армейцев 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он работает в тренерском штабе сборной Хорватии ассистентом главного тренера.

Сообщалось, что Олич хочет видеть своим помощником Элвера Рахимича, бывшего партнера по московскому клубу.