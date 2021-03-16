«Локо» – 3-й в РПЛ, победы «Динамо» и «Спартака», «Тоттенхэм» вылетел из ЛЕ, поражение СКА, будущее Гончаренко туманно, Дзюба обратился к хейтерам и другие новости утра

1. «Локомотив» вышел на 3-е место в РПЛ, обойдя ЦСКА после победы над «Уфой» (1:0). «Динамо» вырвало победу у «Краснодара», уступая 0:2 к 58-й. Тюкавин сделал дубль, Кайо удалился на 18-й. «Спартак» разгромил «Урал» (5:1). Ларссон и Соболев сделали по дублю, Промес тоже забил.

У Ларссона 11-й и 12-й голы в РПЛ, он на 3-м месте в гонке бомбардиров. У Соболева 5 голов и ассист в 3 последних матчах РПЛ. Форвард «Спартака» забивает с пенальти два тура подряд.

В таблице ситуация такова: «Зенит» опережает «Спартак» на 4 очка, «Локомотив» и ЦСКА – на 8.

2. «Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы от «Динамо» Загреб после хет-трика Оршича. «МЮ» одолел «Милан», «Арсенал» проиграл, но прошел «Олимпиакос», «Рома» выбила «Шахтер». Все результаты вечера – тут, а все пробившиеся в четвертьфинал команды – здесь.

3. Кубок Гагарина. 2-й раунд. «Динамо» победило СКА (4:1) в первом матче серии. Бочаров отразил 32 из 33 бросков. «Авангард» пропустил 5 шайб от «Магнитки».

4. Есть противоречивая информация о будущем Виктора Гончаренко в ЦСКА. По одним данным, ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона и может продлить контракт в случае выхода в Лигу чемпионов. По другой информации, тренер покинет ЦСКА, а имя преемника назовут на неделе.

5. В «Интере» зафиксировано еще 2 случая заражения коронавирусом – у де Врея и Весино. Матч с «Сассуоло» отменен.

6. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вряд ли сыграет с «Миланом». Он тренировался индивидуально.

7. Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт в «Барсе» со снижением зарплаты.

8. Стадион «Спартака» переименован в «Открытие банк арену».

9. НХЛ. «Питтсбург» без Малкина уступил «Нью-Джерси», «Тампа» победила «Чикаго», «Айлендерс» проиграли «Филадельфии» и другие результаты.

10. Василевский, Флери и Варламов – претенденты на «Везина Трофи» по итогам половины сезона (NHL.com).

11. Представлена конфигурация городской трассы первого в истории Гран-при Саудовской Аравии.

12. НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» выиграть у «Юты» и другие результаты.

13. В четверг на турнире ATP в Дубае Аслан Карацев в 1/4 финала прошел Янника Синнера, Андрей Рублев – Мартона Фучовича.

14. 18-летняя российская фигуристка Анастасия Гулякова прыгнула тройной аксель. Она тренируется у Алексея Мишина.

15. Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подписал соглашение с компанией Pepsi после 17 лет сотрудничества с Coca-Cola.

16. Экс-форвард сборной России Александр Кержаков вошел в топ-30 игроков по хет-трикам в XXI веке в топ-10 лиг, Роналду – первый, Месси – второй.

17. Евролига. ЦСКА победил «Реал», «Зенит» упустил «+9» за 2 последние минуты и проиграл «Басконии».

18. Камерунца Сонго’О из «Моркэма» дисквалифицировали на 6 матчей за гомофобское высказывание на поле. Он пройдет образовательный курс.

19. 45,4% – доля граждан РФ, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Это данные по итогам 2020 года.

Цитаты дня.

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«Кому Промес позвонки выкрутил? Что ты смеешься?» Защитник «Урала» Калинин – Неценко в перерыве игры со «Спартаком»

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