Экс-игрок сборной России Шабалкин сбит такси в Москве. Он переходил дорогу в неположенном месте и пнул машину

Теги происшествия Никита Шабалкин сборная России видео Баскетбол

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин сбит машиной в центре Москвы.

Инцидент произошел возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице после того, как 34-летний экс-баскетболист сделал водителю такси замечание и пнул автомобиль ногой. 

Шабалкин переходил дорогу недалеко от «зебры», но не успел пересечь проезжую часть до тех пор, пока не погас разрешающий сигнал светофора. Это вызвало недовольство таксиста, который тронулся с места. 

В результате водитель нажал на газ и провез Шабалкина на капоте. После этого он скрылся.

Шабалкиным занимаются врачи. Полиция устанавливает водителя такси.

Шабалкин выступал за различные российские клубы, включая «Химки», «Локомотив» и УНИКС, с 2004 по 2013 годы. В 2011-м завоевал вместе с национальной командой бронзовые награды Евробаскета.

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