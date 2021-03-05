Василевский выиграл 11-й матч подряд и повторил рекорд «Тампы». У него 20 побед в 24 играх сезона

Вратарь одержал победу в матче регулярного чемпионата против (4:1).

Россиянин отразил 30 бросков по своим воротам из 31 и был признан первой звездой встречи.

Победа стала для него 11-й подряд. Таким образом, он повторил клубный рекорд «Лайтнинг», установленный его бывшим сменщиком в сезоне-2018/19.

Всего у Василевского стало 20 побед в 24 играх сезона. Он лидирует в НХЛ по этому показателю.

Со статистикой Василевского можно также ознакомиться здесь.