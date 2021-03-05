Василевский выиграл 11-й матч подряд и повторил рекорд «Тампы». У него 20 побед в 24 играх сезона

Теги Тампа-Бэй Чикаго НХЛ рекорды Андрей Василевский Луи Доминге Хоккей

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1). 

Россиянин отразил 30 бросков по своим воротам из 31 и был признан первой звездой встречи. 

Победа стала для него 11-й подряд. Таким образом, он повторил клубный рекорд «Лайтнинг», установленный его бывшим сменщиком Луи Доминге в сезоне-2018/19. 

Всего у Василевского стало 20 побед в 24 играх сезона. Он лидирует в НХЛ по этому показателю. 

Со статистикой Василевского можно также ознакомиться здесь

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