Василевский выиграл 11-й матч подряд и повторил рекорд «Тампы». У него 20 побед в 24 играх сезона

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).
Россиянин отразил 30 бросков по своим воротам из 31 и был признан первой звездой встречи.
Победа стала для него 11-й подряд. Таким образом, он повторил клубный рекорд «Лайтнинг», установленный его бывшим сменщиком Луи Доминге в сезоне-2018/19.
Всего у Василевского стало 20 побед в 24 играх сезона. Он лидирует в НХЛ по этому показателю.
Со статистикой Василевского можно также ознакомиться здесь.