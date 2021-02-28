Иосифов запросил у «Локо» 50 млн рублей и зарплату 300 тысяч евро в год. Клуб это не устраивает

Полузащитник Никита Иосифов готовится покинуть «Локомотив».

Стороны не смогли договориться об условиях нового контракта, сообщает Metaratings.ru.

Отец игрока запрашивал для сына 50 млн рублей подъемных за контракт на полтора года и зарплату 300 тысяч евро в год. Информацию о сумме в 50 млн рублей ранее озвучил Нобель Арустамян в «Коммент. Шоу»

В ответ «Локомотив» в лице гендиректора Владимира Леонченко предложил 25 млн за трехлетний контракт с выплатой частями во время всего срока и зарплату в 200 тысяч евро в год.

Иосифов сейчас получает 120 тысяч рублей в месяц, его контракт действителен до 1 июня 2021 года.

Футболист отказался от предложения «Локомотива» и готовится уйти из клуба. Условия игрока для «Локо» неприемлемы.

Иосифов, с большой долей вероятности, покинет «Локомотив», если не согласится на предложение клуба.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в испанский «Вильярреал».