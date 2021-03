Артур Бетербиев нокаутировал Адама Дайнеса в десятом раунде. Это его первый бой в России

В Москве на арене «Мегаспорт» состоялось боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев успешно защитил свои титулы в поединке против Адама Дайнеса.

Бетербиев нокаутировал соперника в десятом раунде.

