Роман Абрамович: «У женского футбола огромный потенциал. Если бы он получал поддержку как мужской, был бы столь же успешным в плане бизнеса»

Владелец высказался о женском футболе.

«Женская команда – важная часть «Челси», она формирует то, что мы представляем из себя как клуб. Я не вижу причин для того, чтобы клубы не поддерживали женский футбол и не предоставляли наилучшие возможности для достижения успеха.

Для меня это дело принципа, но также и то, что у женского футбола огромный потенциал. Если бы женский футбол получал такую же поддержку, как и мужской, очевидно, что этот вид спорта был бы столь же успешным с точки зрения бизнеса.

Я думаю, что инвестиции окупаются. Успех нашей женской команды демонстрирует, чего можно достичь, если выделить ресурсы и правильное руководство», – сказал Абрамович.

Женская команда «Челси» является действующим чемпионом Англии. С 2015 года они выиграли три чемпионских титула.