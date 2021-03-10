Гендиректор «Зенита»: «Как только случится массовая вакцинация, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Неважно, какую вакцину используют»

Генеральный директор «Зенита» рассказал о важности вакцинации от коронавируса, комментируя акцию, прошедшую на «Газпром Арене».

«Некоторые не воспользовались возможностью [сделать прививку на матче с «Ахматом»], но были заинтересованы, и поэтому важно, чтобы СМИ и телевидение освещали это. Мы продолжим вакцинацию 5 апреля на матче с «Химками».

К сожалению, по всему миру ходит много ложных слухов о вакцинах. Как мы знаем, легко писать о плохих и скандальных вещах, а не о хороших историях. Я готов совершенно открыто сказать, что вакцинация – это то, что нужно делать, и неважно, какая вакцина будет использована.

Все вакцины имеют высокий показатель эффективности. Неважно, 92% или 86%, важно то, что они работают. Как только случится массовая вакцинация, мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Мы видим, что люди устали, и мы не боимся тратить деньги на необходимые меры, потому что мы ждем, что жизнь вернется в нормальное русло, и наш стадион снова сможет вместить 60 тысяч человек», – сказал Медведев в интервью английскому Sky Sports.

36 человек привились «Спутником V» на «Газпром Арене» на матче «Зенит» – «Ахмат»