Красич и Рахимич близки к возвращению в ЦСКА по инициативе Олича

Бывшие футболисты ЦСКА Милош Красич и близки к возвращению в московский клуб.

Красич и Рахимич могут занять должности в клубе. Их приглашение – инициатива и предложение , который, как сообщалось, станет новым главным тренером ЦСКА.

Красич может получить в клубе административную должность. Он может либо войти в селекционный отдел, либо стать одним из советников генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. Также есть вариант, при котором Красич войдет в тренерский штаб команды.

Рахимич пока не получал предложений из ЦСКА, но готов вернуться в клуб. Он может войти только в тренерский штаб, пишет Metaratings.ru.

Ранее появлялись сведения о том, что Олич хотел бы видеть Рахимича своим помощником.

«Помню все голы «Спартаку». Другие забыл, а эти помню». Олич мечтал вернуться в ЦСКА тренером – и много лет говорил о любви к команде