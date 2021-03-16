Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сосьедада», «Атлетико» принимает «Алавес»

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28-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Бетисом» и «Леванте» (2:0). 

В субботу, 20 марта, «Реал» на выезде разобрался с «Сельтой» (3:1), «Севилья» спаслась в матче с «Вальядолидом» (1:1) благодаря голу вратаря Яссина Буну. 

В воскресенье, 21 марта, «Атлетико» примет «Алавес», «Барселона» проведет гостевой матч с «Реал Сосьедад»

Чемпионат Испании

28-й тур

Хетафе – Эльче
Дата проведения
21 марта, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Гранада
Дата проведения
21 марта, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Кадис
Дата проведения
21 марта, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Алавес
Дата проведения
21 марта, 20.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Барселона
Дата проведения
21 марта, 23.00, «Реале Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетик – Эйбар 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
20 марта, 16.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Берчиче, 1:1 – 17 Кике Гарсия.
АтлетикУнаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Весга (Дани Гарсия, 46), Муниаин (Морсильо, 74), Унаи Лопес (Венседор, 46), Беренгер (Ибаи Гомес, 74), Уильямс.
ЭйбарДмитрович, Родригес (Инуи, 71), Арбилья, Рафа Соареш, Посо, Диоп, Алеиш Гарсия (Леон, 84), Хиль, Альварес, Оливейра, Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 90).
Предупреждения:
Мартинес (56), Посо (74).

 

Сельта – Реал Мадрид 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
20 марта, 18.15, «Балаидос»
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Голы:
0:1 – 20 Бензема, 0:2 – 30 Бензема, 1:2 – 40 Санти Мина, 1:3 – 90 Асенсио.
СельтаВильяр, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо (Феррейра, 84), Денис Суарес, Тапия, Мендес (Бельтран, 84), Нолито (Солари, 71; Фонтан, 90), Санти Мина, Аспас.
Реал МадридКуртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Вальверде, Кроос (Асенсио, 71), Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.
Предупреждения:
Винисиус Жуниор (22), Тапия (25), Кроос (39), Начо (70), Денис Суарес (78), Модрич (80), Солари (85).

 

Уэска – Осасуна 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 марта, 20.30, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика
УэскаФернандес, Галан, Вавро (Инсуа, 59), Пулидо, Маффео, Микель Рико (Серхио Гомес, 83), Феррейро, Сеоане, Сиовас, Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 59), Рафа Мир.
ОсасунаХуан Перес, Давид Гарсия, Аридане, Хуан Крус (Санчес, 89), Видаль, Торро, Монкайола, Хони Родригес (Рубен Гарсия, 66), Брашанац (Роберто Торрес, 90), Барха (Мартинес, 90), Кальери (Будимир, 78).
Предупреждения:
Сиовас (39), Монкайола (61), Видаль (66).

 

Вальядолид – Севилья 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
20 марта, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 44, пенальти Орельяна, 1:1 – 90 Буну.
ВальядолидРоберто, Янко, Эль-Ямик, Оласа, Хоакин Фернандес, Меса (Сан-Эметерио, 75), Орельяна (Кике Перес, 84), Алькарас (Мичел, 75), Плано (Бруно Гонсалес, 84), Гвардиола, Вейсман (Кодро, 84).
СевильяБуну, Кунде, Навас (Окампос, 46), Рекик (де Йонг, 67), Диего Карлос, Оливер Торрес (Акунья, 46), Жордан (Оскар Родригес, 78), Гомес, Гудель (Ракитич, 67), Сусо, Эн-Несири.
Предупреждения:
Оласа (52), Меса (52), Орельяна (64), Буну (90).

 

Бетис – Леванте 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
19 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Голы:
1:0 – 70 Фекир, 2:0 – 75 Хуанми.
БетисБраво, Эмерсон, Манди, Руис, Морено, Родригес (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Фекир, Гуардадо, Лайнес (Хуанми, 66), Иглесиас (Хоакин, 90).
ЛевантеФернандес, Мирамон (Дуарте, 83), Клерк, Везу, Робер, Вукчевич (Мальса, 77), Барди, Де Фрутос, Рохер Марти, Дани Гомес (Леон, 77), Моралес (Сон, 77).
Предупреждения:
Родригес (57), Вильям Карвалью (84).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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