Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сосьедада», «Атлетико» принимает «Алавес»

28-й тур Ла Лиги открылся матчем между «Бетисом» и «Леванте» (2:0).
В субботу, 20 марта, «Реал» на выезде разобрался с «Сельтой» (3:1), «Севилья» спаслась в матче с «Вальядолидом» (1:1) благодаря голу вратаря Яссина Буну.
В воскресенье, 21 марта, «Атлетико» примет «Алавес», «Барселона» проведет гостевой матч с «Реал Сосьедад».
28-й тур
- Дата проведения
- 21 марта, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 21 марта, 18.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 21 марта, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 21 марта, 20.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 21 марта, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 20 марта, 16.00, «Сан Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 9 Берчиче, 1:1 – 17 Кике Гарсия.
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Атлетик –
Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Весга (Дани Гарсия, 46), Муниаин (Морсильо, 74), Унаи Лопес (Венседор, 46), Беренгер (Ибаи Гомес, 74), Уильямс.
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Эйбар –
Дмитрович, Родригес (Инуи, 71), Арбилья, Рафа Соареш, Посо, Диоп, Алеиш Гарсия (Леон, 84), Хиль, Альварес, Оливейра, Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 90).
- Дата проведения
- 20 марта, 18.15, «Балаидос»
- Голы:
- 0:1 – 20 Бензема, 0:2 – 30 Бензема, 1:2 – 40 Санти Мина, 1:3 – 90 Асенсио.
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Сельта –
Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо (Феррейра, 84), Денис Суарес, Тапия, Мендес (Бельтран, 84), Нолито (Солари, 71; Фонтан, 90), Санти Мина, Аспас.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Вальверде, Кроос (Асенсио, 71), Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.
- Предупреждения:
- Винисиус Жуниор (22), Тапия (25), Кроос (39), Начо (70), Денис Суарес (78), Модрич (80), Солари (85).
- Дата проведения
- 20 марта, 20.30, «Эль Алькорас»
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Уэска –
Фернандес, Галан, Вавро (Инсуа, 59), Пулидо, Маффео, Микель Рико (Серхио Гомес, 83), Феррейро, Сеоане, Сиовас, Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 59), Рафа Мир.
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Осасуна –
Хуан Перес, Давид Гарсия, Аридане, Хуан Крус (Санчес, 89), Видаль, Торро, Монкайола, Хони Родригес (Рубен Гарсия, 66), Брашанац (Роберто Торрес, 90), Барха (Мартинес, 90), Кальери (Будимир, 78).
- Дата проведения
- 20 марта, 23.00, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Роберто, Янко, Эль-Ямик, Оласа, Хоакин Фернандес, Меса (Сан-Эметерио, 75), Орельяна (Кике Перес, 84), Алькарас (Мичел, 75), Плано (Бруно Гонсалес, 84), Гвардиола, Вейсман (Кодро, 84).
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Севилья –
Буну, Кунде, Навас (Окампос, 46), Рекик (де Йонг, 67), Диего Карлос, Оливер Торрес (Акунья, 46), Жордан (Оскар Родригес, 78), Гомес, Гудель (Ракитич, 67), Сусо, Эн-Несири.
- Дата проведения
- 19 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Браво, Эмерсон, Манди, Руис, Морено, Родригес (Вильям Карвалью, 66), Каналес, Фекир, Гуардадо, Лайнес (Хуанми, 66), Иглесиас (Хоакин, 90).
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Леванте –
Фернандес, Мирамон (Дуарте, 83), Клерк, Везу, Робер, Вукчевич (Мальса, 77), Барди, Де Фрутос, Рохер Марти, Дани Гомес (Леон, 77), Моралес (Сон, 77).
- Предупреждения:
- Родригес (57), Вильям Карвалью (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.