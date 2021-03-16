«Я бы посмотрел, как бы Гвардиола побеждал в средних командах. Он всегда в лучших клубах». Абел Феррейра о Пепе

Главный тренер «Палмейрас» Абел Феррейра высказался о достижениях Пепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити».
«Я бы хотел посмотреть, как бы Гвардиола побеждал в «Порту» или командах среднего уровня. Мне бы очень хотелось это увидеть.
Он хорош, очень хорош, но он всегда работает лишь в самых лучших клубах.
Кого он тренировал? «Барселона» – хорошая команда? Нет, она одна из лучших! «Бавария» – хорошая команда», – заявил 42-летний португалец, выигравший Кубок Либертадорес в январе.
Карло Анчелотти: «В «Реале» не говорил с игроками о Месси – они были бы напуганы. Так же и с «Ман Сити» – надо сосредоточиться на себе»