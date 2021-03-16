«Я бы посмотрел, как бы Гвардиола побеждал в средних командах. Он всегда в лучших клубах». Абел Феррейра о Пепе

Главный тренер Абел Феррейра высказался о достижениях , возглавляющего «Манчестер Сити».

«Я бы хотел посмотреть, как бы Гвардиола побеждал в или командах среднего уровня. Мне бы очень хотелось это увидеть.

Он хорош, очень хорош, но он всегда работает лишь в самых лучших клубах.

Кого он тренировал? – хорошая команда? Нет, она одна из лучших! – хорошая команда», – заявил 42-летний португалец, выигравший Кубок Либертадорес в январе.

Карло Анчелотти: «В «Реале» не говорил с игроками о Месси – они были бы напуганы. Так же и с «Ман Сити» – надо сосредоточиться на себе»