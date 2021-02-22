«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, «МЮ» и «Милан» идут дальше, Большунов без медали в спринте на ЧМ, откровенная фотосессия Туктамышевой и другие новости утра

1. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы в 1/16 финала, уступив загребскому «Динамо» (0:1) и в ответной игре.

Печальный итог для клубов РПЛ: 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в сезоне. Нидерланды могут обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в марте.

2. В России закрылось зимнее трансферное окно. «Спартак» подписал контракт с Промесом на 3,5 года (игрок может заработать до 15 млн евро) и заявил Гулиева. ЦСКА выдернул Помазуна из аренды в «Урале» из-за болезни Акинфеева. «Краснодар» арендовал вратаря «Ростова» Бабурина. «Сочи» подписал голкипера «Краснодара» Адамова. А вот переход Бакаева в «Динамо» из «Спартака» не состоялся.

3. После матчей 1/16 финала Лиги Европы дальше прошли: «МЮ», «Милан», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома», «Шахтер», «Динамо» Киев и еще 9 команд. Жеребьевка – в пятницу.

4. В чемпионате КХЛ «Локомотив» проиграл ЦСКА (2:3 Б), «Ак Барс» уступил «Металлургу» (2:3 Б), СКА переиграл «Витязь» (4:0), «Авангард» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) и другие результаты дня.

Есть две первые пары Кубка Гарина: ЦСКА встретится со «Спартаком» в первом раунде, а «Ак Барс» сыграет с «Торпедо».

5. НХЛ. Первый гол Сергачева в сезоне помог «Тампе» выиграть у «Каролины», «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» и другие результаты.

6. Большунов стал 4-м в классическом спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, выиграл Клэбо, Устюгов – 5-й. Сундлинг царила у женщин, Фалла – 2-я, российские лыжницы выбыли в четвертьфинале.

Кстати, у Большунова испытательный срок на весь ЧМ за блокировку финна Йони Мяки в Лахти и неспортивное поведение. Если нарушит один из пунктов – отстранение на два старта.

7. ЦСКА победил «Олимпиакос» в Евролиге, «Химки» уступили «Милану», «Зенит» крупно проиграл «Валенсии».

8. Есть версия, что молодые и талантливые Сафонов и Уткин не попадают в состав «Краснодара» из-за разногласий с руководством клуба по контрактам – якобы просили больше денег. Тренер Мурад Мусаев опровергает: «Они рады тому, сколько получают. Проблемы нет».

9. Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Вот мнение российской фигуристки: «Когда увидела фотографии, самооценка стала выше. Я поняла, что мое тело – красивое».

10. НБА. «Филадельфия» выиграла у «Далласа», 27 очков и 9 передач Ирвинга помогли «Бруклину» победить «Орландо» и другие результаты.

11. Вице-президент ФХР Роман Ротенберг хочет назначить Игоря Никитина из ЦСКА главным тренером сборной России по хоккею. Есть такой инсайд.

12. 45 правозащитных организаций призвали Хэмилтона бойкотировать Гран-при Саудовской Аравии. А семьи узников совести в Саудовской Аравии попросили Месси не рекламировать страну: «Скажите «нет» убийцам».

13. Финалист Australian Open Даниил Медведев станет второй ракеткой мира, если дойдет до финала в Роттердаме. Надаль снялся с турнира.

14. РПЛ предложит не выдавать лицензию клубам, у которых нет гарантии получения минимальной суммы для участия в чемпионате. Генсек РФС Алаев стал президентом ФНЛ.

15. Отец вратаря «Ливерпуля» Алиссона утонул в Бразилии. Он нырнул с дамбы.

Цитаты дня:

Глава Kick It Out: «Токсичная маскулинность в футболе – проблема. Некоторые считают нормальным наброситься на семью после поражения своей команды»

«Это донос, система 30-х годов сталинского режима. Зависть, месть, политическая выгода». Геннадий Орлов о словах Назарова про Панарина

Гасперини об удалении Фройлера: «Судья должен найти другую работу, если не понимает разницы между борьбой и нарушением»

Дмитрий Губерниев: «Большунов огорчил тем, что не поговорил с журналистами. Нужно держать удар, когда проигрываешь»

Сергей Устюгов: «Ни один лыжник не бежит ради болельщиков, а бежит ради нашей державы и своего результата»

Златан о Леброне: «Не люблю, когда люди такого статуса говорят о политике. Занимайся тем, в чем хорош»

Куинси Промес: «Уйду из «Спартака», когда мы снова станем чемпионами. Я мечтал вернуться в этот клуб»

Шевченко о ситуации с Панариным: «ФХР в шоке. Они напуганы, что могут лишиться Артемия на ОИ»

Василий Уткин: «Шахтер» – лучший клуб на развалинах СССР. Снова показали это»