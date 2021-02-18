Сафонов и Уткин не попадают в состав «Краснодара» из-за разногласий с руководством по контрактам («СЭ»)

Вратарь и полузащитник не попадают в основной состав из-за контрактных разногласий с руководством клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Воспитанники академии обратились к менеджменту с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих контрактов, но получили отказ.

По официальной информации оба футболиста восстанавливаются от повреждений. Контракт Сафонова рассчитан до 30 июня 2023 года, Уткина – до 30 июня 2022 года.

Подобная ситуация в 2019 году сложилась с воспитанником Иваном Игнатьевым. Форварда тогда не устроило предложение клуба по новому контракту. В итоге игрок перестал выходить на поле, а в начале 2020 года перешел в «Рубин».