Сафонов и Уткин не попадают в состав «Краснодара» из-за разногласий с руководством по контрактам («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Краснодар Иван Игнатьев Матвей Сафонов Даниил Уткин Спорт-Экспресс деньги Футбол

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник Даниил Уткин не попадают в основной состав из-за контрактных разногласий с руководством клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Воспитанники академии обратились к менеджменту с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих контрактов, но получили отказ.

По официальной информации оба футболиста восстанавливаются от повреждений. Контракт Сафонова рассчитан до 30 июня 2023 года, Уткина – до 30 июня 2022 года.

Подобная ситуация в 2019 году сложилась с воспитанником Иваном Игнатьевым. Форварда тогда не устроило предложение клуба по новому контракту. В итоге игрок перестал выходить на поле, а в начале 2020 года перешел в «Рубин».

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