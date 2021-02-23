Лига Европы. 1/16 финала. «Арсенал» принимает «Бенфику», «Милан» – «Црвену Звезду», «МЮ» против «Сосьедада»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» вновь разгромил «Вольфсберг» (4:0, первый матч – 4:1) и вышел в следующий раунд.
В четверг «Арсенал» дома играет с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» встречается с «Реал Сосьедад», «Милан» принимает «Црвену Звезду».
«Шахтер» проводит ответный матч с «Маккаби» Тель-Авив, киевское «Динамо» на выезде играет с «Брюгге».
1/16 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.55, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 0:1 – 17 Бериша, 1:1 – 40 Жерар Морено.
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Вильярреал –
Рульи, Эступиньян, Коста, Пау Торрес, Педраса (Мойсес Гомес, 66), Парехо, Капу, Тригерос, Альбиоль, Пако Алькасер (Чуквуэзе, 66), Жерар Морено.
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Ред Булл –
Станкович, Валчи (Вебер, 46), Рамальо, Кристенсен, Ульмер, Юнузович, Мвепу, Ааронсон (Сучич, 60), Бернед (Адейеми, 60), Бериша, Дака.
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.55, «ПреЗеро-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 19 Андерсен.
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Хоффенхайм –
Бауманн, Кадержабек (Адамян, 70), Фогт, Ричардс, Гриллич, Руди, Самассеку, Баумгартнер (Крамарич, 56), Йон (Сессеньон, 70), Бебу, Даббур.
-
Мольде –
Линде, Синьян, Хеуген, Педерсен, Андерсен, Эурснес, Эйкрем, Эллингсен, Кнудтсон (Хестад, 79), Сигурдарсон (Болли, 63), Риса.
- Предупреждение:
- Линде (73).
Первый матч: 3:3
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.55, «Георгиос Караискакис»
- Голы:
- 1:0 – 21 Обамеянг, 1:1 – 43 Диогу Гонсалвеш, 1:2 – 61 Рафа Силва, 2:2 – 67 Тирни.
-
Арсенал –
Лено, Давид Луиз, Бельерин (Ляказетт, 78), Тирни, Габриэл, Смит-Роу (Виллиан, 63), Сака, Джака, Эдегор, Себальос (Парти, 63), Обамеянг.
-
Бенфика –
Элтон Лейте, Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо, Вайгль, Диогу Гонсалвеш, Рафа Силва, Таарабт (Габриэл, 58), Пицци (Эвертон, 58), Сеферович (Нуньес, 57).
- Предупреждение:
- Таарабт (5).
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.55, «Йохан Кройфф Арена»
- Гол:
- 1:0 – 15 Классен.
-
Аякс –
Стекеленбург, Ренсх, Мартинес, Блинд, Альварес, Нерес, Гравенберх, Антони (Броббей, 55), Классен, Тадич, Тимбер.
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Лилль –
Меньян, Ботман, Челик (Пье, 62), Брадарич, Тиагу Джало, Шека (Сумаре, 70), Саншеш, Языджи, Иконе (Луис Араужо, 62), Бамба (Дэвид, 62), Веа.
- Предупреждения:
- Меньян (15), Тиагу Джало (59), Тимбер (63), Саншеш (65).
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.55, «НСК Олимпийский»
- Гол:
- 1:0 – 67, пенальти Мораес.
-
Шахтер –
Трубин, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Кривцов, Додо, Тайсон, Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Майкон, Марлос (Маркос Антонио, 46), Мораес (Фернандо Педро, 78).
-
Маккаби Тель-Авив –
Тененбаум, Саборит, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Перец, Хозез (Битон, 77), Пешич (Блэкмэн, 68).
- Предупреждение:
- Витао (33).
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.55, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 3 Зелиньски, 1:1 – 25 Монторо, 2:1 – 59 Фабиан Руис.
-
Наполи –
Мерет, Ррахмани, Кулибали, Максимович (Гулям, 46), Ди Лоренцо, Зелиньски, Элмаз (Мертенс, 60), Инсинье, Фабиан Руис, Политано, Бакайоко.
-
Гранада –
Руй Силва, Нева (Перес, 46), Дуарте, Херман Санчес (Эррера, 55), Фулькье, Монторо, Этеки, Гоналон (Диас, 45), Кенеди, Пуэртас, Молина.
- Предупреждения:
- Кенеди (36), Политано (36), Монторо (39), Дуарте (40), Максимович (41), Инсинье (41), Херман Санчес (55), Эррера (62).
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.55, «Айброкс»
- Голы:
- 1:0 – 9 Морелос, 1:1 – 31 Рафаелов, 2:1 – 46 Паттерсон, 3:1 – 55 Кент, 3:2 – 57 Ламкель Зе.
-
Рейнджерс –
Макгрегор, Балогун (Паттерсон, 46), Баришич, Хеландер, Голдсон, Камара, Арибо, Хаджи (Арфилд, 71), Дэвис, Кент, Морелос.
-
Антверпен –
де Волф, Бута, де Лат, Ле Маршан, Лукаку (Ампома, 75), Верстрате, Онгла, Рафаелов, Геркенс (Авенатти, 75), Желен (Бойя, 46), Ламкель Зе.
Первый матч: 4:3
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Ян Брейдель»
-
Брюгге –
Миньоле, Соболь, Мата, Мехеле, Дирар, Баланта, Вормер, Рикка, ван ден Кейбус, Коссуну, Дост.
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Филипс Стадион»
Первый матч: 2:4
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «БайАрена»
Первый матч: 3:4
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Стадио Олимпико»
-
Рома –
Лопес, Бруно Перес, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Диавара, Вильяр, Педро, Верету, Эль-Шаарави, Джеко.
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Кинг Пауэр»
-
Лестер –
Шмейхель, Томас, Эванс, Сеюнджю, Амарти, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Чоудури, Ундер, Варди.
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
-
Милан –
Доннарумма, Романьоли, Диогу Далот, Калабрия, Томори, Крунич, Кессиэ, Чалханоглу, Мейте, Кастильехо, Рафаэл Леау.
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
-
Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Байи, Уан-Биссака, Теллес, Линделеф, Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Джеймс, Марсьяль, Гринвуд.
Первый матч: 4:0
- Дата проведения
- 24 февраля, 20.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
-
Тоттенхэм –
Харт, Доэрти (Лавинье, 74), Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Ламела (Бэйл, 68), Сиссоко (Джон, 81), Уинкс, Алли (Скарлетт, 81), Бергвейн (Лукас Моура, 69), Винисиус.
-
Вольфсберг –
Куттин, Новак (Павелич, 46), Баумгартнер (Гиорбелидзе, 65), Хенрикссон, Шерцер (Перич, 65), Линдль, Верницниг, Штрацниг (Рнич, 79), Лочошвили, Визингер (Йовелич, 46), Дьенг.
- Предупреждения:
- Доэрти (36), Баумгартнер (61), Верницниг (63), Дэвис (65), Алдервейрелд (77).
Первый матч: 4:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.