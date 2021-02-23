Лига Европы. 1/16 финала. «Арсенал» принимает «Бенфику», «Милан» – «Црвену Звезду», «МЮ» против «Сосьедада»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы вновь разгромил «Вольфсберг» (4:0, первый матч – 4:1) и вышел в следующий раунд.

В четверг дома играет с «Бенфикой», встречается с «Реал Сосьедад», принимает «Црвену Звезду».

«Шахтер» проводит ответный матч с «Маккаби» Тель-Авив, киевское «Динамо» на выезде играет с «Брюгге».

1/16 финала

Ответные матчи

Первый матч: 2:0

Первый матч: 3:3

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:1

Первый матч: 2:0

Первый матч: 0:2

Первый матч: 4:3

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:4

Первый матч: 3:4

Первый матч: 2:0

Первый матч: 0:0

Первый матч: 2:2

Первый матч: 4:0

Первый матч: 4:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика ЛЕ