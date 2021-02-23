Лига Европы. 1/16 финала. «Арсенал» принимает «Бенфику», «Милан» – «Црвену Звезду», «МЮ» против «Сосьедада»

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В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» вновь разгромил «Вольфсберг» (4:0, первый матч – 4:1) и вышел в следующий раунд.

В четверг «Арсенал» дома играет с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» встречается с «Реал Сосьедад», «Милан» принимает «Црвену Звезду».

«Шахтер» проводит ответный матч с «Маккаби» Тель-Авив, киевское «Динамо» на выезде играет с «Брюгге».

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

Вильярреал Испания – Ред Булл Австрия 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
25 февраля, 20.55, «Эстадио де ла Серамика»
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Голы:
0:1 – 17 Бериша, 1:1 – 40 Жерар Морено.
ВильярреалРульи, Эступиньян, Коста, Пау Торрес, Педраса (Мойсес Гомес, 66), Парехо, Капу, Тригерос, Альбиоль, Пако Алькасер (Чуквуэзе, 66), Жерар Морено.
Ред БуллСтанкович, Валчи (Вебер, 46), Рамальо, Кристенсен, Ульмер, Юнузович, Мвепу, Ааронсон (Сучич, 60), Бернед (Адейеми, 60), Бериша, Дака.
Предупреждения:
Валчи (20), Мвепу (53), Дака (55), Коста (69).

Первый матч: 2:0

 

Хоффенхайм Германия – Мольде Норвегия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
25 февраля, 20.55, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 19 Андерсен.
ХоффенхаймБауманн, Кадержабек (Адамян, 70), Фогт, Ричардс, Гриллич, Руди, Самассеку, Баумгартнер (Крамарич, 56), Йон (Сессеньон, 70), Бебу, Даббур.
МольдеЛинде, Синьян, Хеуген, Педерсен, Андерсен, Эурснес, Эйкрем, Эллингсен, Кнудтсон (Хестад, 79), Сигурдарсон (Болли, 63), Риса.
Предупреждение:
Линде (73).

Первый матч: 3:3

 

Арсенал Англия – Бенфика Португалия 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
25 февраля, 20.55, «Георгиос Караискакис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Обамеянг, 1:1 – 43 Диогу Гонсалвеш, 1:2 – 61 Рафа Силва, 2:2 – 67 Тирни.
АрсеналЛено, Давид Луиз, Бельерин (Ляказетт, 78), Тирни, Габриэл, Смит-Роу (Виллиан, 63), Сака, Джака, Эдегор, Себальос (Парти, 63), Обамеянг.
БенфикаЭлтон Лейте, Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо, Вайгль, Диогу Гонсалвеш, Рафа Силва, Таарабт (Габриэл, 58), Пицци (Эвертон, 58), Сеферович (Нуньес, 57).
Предупреждение:
Таарабт (5).

Первый матч: 1:1

 

Аякс Нидерланды – Лилль Франция 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
25 февраля, 20.55, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 15 Классен.
АяксСтекеленбург, Ренсх, Мартинес, Блинд, Альварес, Нерес, Гравенберх, Антони (Броббей, 55), Классен, Тадич, Тимбер.
ЛилльМеньян, Ботман, Челик (Пье, 62), Брадарич, Тиагу Джало, Шека (Сумаре, 70), Саншеш, Языджи, Иконе (Луис Араужо, 62), Бамба (Дэвид, 62), Веа.
Предупреждения:
Меньян (15), Тиагу Джало (59), Тимбер (63), Саншеш (65).

Первый матч: 2:1

 

Шахтер Украина – Маккаби Тель-Авив Израиль 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
25 февраля, 20.55, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 67, пенальти Мораес.
ШахтерТрубин, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Кривцов, Додо, Тайсон, Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Майкон, Марлос (Маркос Антонио, 46), Мораес (Фернандо Педро, 78).
Маккаби Тель-АвивТененбаум, Саборит, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Перец, Хозез (Битон, 77), Пешич (Блэкмэн, 68).
Предупреждение:
Витао (33).

Первый матч: 2:0

 

Наполи Италия – Гранада Испания 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
25 февраля, 20.55, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Зелиньски, 1:1 – 25 Монторо, 2:1 – 59 Фабиан Руис.
НаполиМерет, Ррахмани, Кулибали, Максимович (Гулям, 46), Ди Лоренцо, Зелиньски, Элмаз (Мертенс, 60), Инсинье, Фабиан Руис, Политано, Бакайоко.
ГранадаРуй Силва, Нева (Перес, 46), Дуарте, Херман Санчес (Эррера, 55), Фулькье, Монторо, Этеки, Гоналон (Диас, 45), Кенеди, Пуэртас, Молина.
Предупреждения:
Кенеди (36), Политано (36), Монторо (39), Дуарте (40), Максимович (41), Инсинье (41), Херман Санчес (55), Эррера (62).

Первый матч: 0:2

 

Рейнджерс Шотландия – Антверпен Бельгия 3:2 (второй тайм)
Дата проведения
25 февраля, 20.55, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Морелос, 1:1 – 31 Рафаелов, 2:1 – 46 Паттерсон, 3:1 – 55 Кент, 3:2 – 57 Ламкель Зе.
РейнджерсМакгрегор, Балогун (Паттерсон, 46), Баришич, Хеландер, Голдсон, Камара, Арибо, Хаджи (Арфилд, 71), Дэвис, Кент, Морелос.
Антверпенде Волф, Бута, де Лат, Ле Маршан, Лукаку (Ампома, 75), Верстрате, Онгла, Рафаелов, Геркенс (Авенатти, 75), Желен (Бойя, 46), Ламкель Зе.
Предупреждения:
Балогун (36), Ле Маршан (60), Камара (70), Онгла (71).

Первый матч: 4:3

 

Брюгге Бельгия – Динамо Киев Украина
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Ян Брейдель»
превью матча текстовый онлайн статистика
БрюггеМиньоле, Соболь, Мата, Мехеле, Дирар, Баланта, Вормер, Рикка, ван ден Кейбус, Коссуну, Дост.
Динамо КиевБущан, Миколенко, Кендзера, Забарный, Сирота, Буяльский, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Родригеш, Беседин.

Первый матч: 1:1

 

ПСВ Нидерланды – Олимпиакос Греция
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика
ПСВМвого, Макс, Боскальи, Виргевер, Думфрис, Гетце, Томас, Росарио, Тезе, Мален, Захави.
ОлимпиакосЖозе Са, Рубен Семеду, Рябчук, Ба, Лала, Мвила, Бухалакис, Вальбуэна, Камара, Брума, Эль-Араби.

Первый матч: 2:4

 

Байер Германия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
БайерЛомб, Синкгравен, Драгович, Та, Фримпонг, Бэйли, Арангис, Диаби, Виртц, Тапсоба, Шик.
Янг Бойзфон Балльмос, Цезигер, Лефор, Лустенбергер, Хефти, Фасснахт, Лаупер, Эбишер, Нгамале, Элиа, Сьебатшо.

Первый матч: 3:4

 

Рома Италия – Брага Португалия
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
РомаЛопес, Бруно Перес, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Диавара, Вильяр, Педро, Верету, Эль-Шаарави, Джеко.
БрагаТиагу Са, Роланду, Зе Карлуш, Секейра, Тормена, Андре Орта, Гайтан, Пьязон, Новайш, Галено, Шпорар.

Первый матч: 2:0

 

Лестер Англия – Славия Чехия
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
ЛестерШмейхель, Томас, Эванс, Сеюнджю, Амарти, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Чоудури, Ундер, Варди.
СлавияКоларж, Кудела, Боржил, Зима, Ба, Громада, Олайинка, Провод, Станчу, Кухта, Сима.

Первый матч: 0:0

 

Милан Италия – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
МиланДоннарумма, Романьоли, Диогу Далот, Калабрия, Томори, Крунич, Кессиэ, Чалханоглу, Мейте, Кастильехо, Рафаэл Леау.
Црвена ЗвездаБорян, Гобелич, Панков, Дегенек, Гайич, Канга, Саного, Иванич, Срнич, Бен-Набуан, Фальчинелли.

Первый матч: 2:2

 

Манчестер Юнайтед Англия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Байи, Уан-Биссака, Теллес, Линделеф, Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Джеймс, Марсьяль, Гринвуд.
Реал СосьедадРемиро, Муньос, Горосабель, Саньян, Субельдия, Гевара, Мерино, Янузай, Субименди, Ойарсабаль, Исак.

Первый матч: 4:0

Тоттенхэм Англия – Вольфсберг Австрия 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
24 февраля, 20.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Алли, 2:0 – 50 Винисиус, 3:0 – 73 Бэйл, 4:0 – 83 Винисиус.
ТоттенхэмХарт, Доэрти (Лавинье, 74), Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Ламела (Бэйл, 68), Сиссоко (Джон, 81), Уинкс, Алли (Скарлетт, 81), Бергвейн (Лукас Моура, 69), Винисиус.
ВольфсбергКуттин, Новак (Павелич, 46), Баумгартнер (Гиорбелидзе, 65), Хенрикссон, Шерцер (Перич, 65), Линдль, Верницниг, Штрацниг (Рнич, 79), Лочошвили, Визингер (Йовелич, 46), Дьенг.
Предупреждения:
Доэрти (36), Баумгартнер (61), Верницниг (63), Дэвис (65), Алдервейрелд (77).

Первый матч: 4:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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