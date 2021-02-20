Гасперини об удалении Фройлера: «Судья должен найти другую работу, если не понимает разницы между борьбой и нарушением»

Главный тренер «Аталанты» подверг критике судейство первого матча 1/8 финала чемпионов с (0:1).

На 17-й минуте арбитр показал хавбеку прямую красную карточку за фол на Ферлане Менди у линии штрафной. Рефери не ходил сам смотреть повтор момента.

«Игра была уничтожена. В прошлом сезоне после полного хаоса разобрались с игрой рукой. Теперь же появился соблазн убрать из футбола любую форму контакта, и это самоубийство спорта.

Меня недавно дисквалифицировали в Серии А за некоторые высказывания, если я сейчас что-то скажу, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольный суицид. Не должно быть судей, которые никогда не играли в футбол и не понимают разницы между борьбой и нарушением.

Если они не понимают разницы, тогда им следуют устроиться на другую работу, говоря откровенно. К судейству нужно привлекать людей, которые играли в футбол. У арбитров теперь есть видеоповторы, у них есть все необходимое для судейства, но даже с повторами они ошибаются.

Так долго ждешь этого события, и потом все портится. Мы в любом случае могли проиграть, я не жалуюсь на результат, но мы могли хотя сыграть в свой футбол», – заявил Гасперини в эфире Sky Sport Italia.

Сомнительная красная «Аталанте» на 17-й минуте. Разве это фол последней надежды?

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