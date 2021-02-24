Дмитрий Губерниев: «Большунов огорчил тем, что не поговорил с журналистами. Нужно держать удар, когда проигрываешь»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги классических спринтов на чемпионате мира по лыжам в немецком Оберстдорфе.
«Сегодня без медалей, увы. С девчонок начнем. Понятно, что, помимо тактических и технических огрехов, травмированные доселе Непряева и Сорина бороться не могли. Обидно за Ступак, но она не в идеальном состоянии тоже подошла, будет через старты набирать. Мацокина дебютирует. Жаль, что никого не было в полуфиналах.
Ну а что касается мужчин: Терентьев будет расти, жаль не попал Ретивых – не доборолся защитить бронзовую медаль. Конечно, главные наши надежды – Большунов, которые очень расстроился. 7-й день пребывания здесь внизу после гор, простуда, не сделанная работа, объективно слабее норвежцев. Устюгов сделал все что мог, но тоже через боль, выше головы прыгнуть не сумел.
В дистанционных гонках будет другая картина. Но все-таки Саша огорчил тем, что не пришел в микс-зону, прошмыгнул, очень сильно расстроился, не поговорил, не объяснил. Нужно держать удар, когда ты проигрываешь. Но мы общались с Бородавко, согласимся – по нынешнему состоянию четвертое место – это неплохо.
С учетом всех тех проблем, которые были до старта чемпионата мира – по поводу той финской истории Большунов очень сильно переживает. Это тоже играет свою роль. Те решения, принятые FIS, помимо штрафа, они достаточно серьезные, чтобы выбить Сашу из колеи. Но нужно быть очень внимательным в гонках и не нарушать правила», – сказал Губерниев.
Норвегия легко убежала от Большунова, а Клэбо – король спринта: взял второй ЧМ подряд (первым в истории), почти не проигрывает 3,5 года👏
Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину