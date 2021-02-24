Дмитрий Губерниев: «Большунов огорчил тем, что не поговорил с журналистами. Нужно держать удар, когда проигрываешь»

Российский комментатор подвел итоги классических спринтов на чемпионате мира по лыжам в немецком Оберстдорфе.

«Сегодня без медалей, увы. С девчонок начнем. Понятно, что, помимо тактических и технических огрехов, травмированные доселе Непряева и Сорина бороться не могли. Обидно за Ступак, но она не в идеальном состоянии тоже подошла, будет через старты набирать. Мацокина дебютирует. Жаль, что никого не было в полуфиналах.

Ну а что касается мужчин: Терентьев будет расти, жаль не попал Ретивых – не доборолся защитить бронзовую медаль. Конечно, главные наши надежды – Большунов, которые очень расстроился. 7-й день пребывания здесь внизу после гор, простуда, не сделанная работа, объективно слабее норвежцев. Устюгов сделал все что мог, но тоже через боль, выше головы прыгнуть не сумел.

В дистанционных гонках будет другая картина. Но все-таки Саша огорчил тем, что не пришел в микс-зону, прошмыгнул, очень сильно расстроился, не поговорил, не объяснил. Нужно держать удар, когда ты проигрываешь. Но мы общались с Бородавко, согласимся – по нынешнему состоянию четвертое место – это неплохо.

С учетом всех тех проблем, которые были до старта чемпионата мира – по поводу той финской истории Большунов очень сильно переживает. Это тоже играет свою роль. Те решения, принятые , помимо штрафа, они достаточно серьезные, чтобы выбить Сашу из колеи. Но нужно быть очень внимательным в гонках и не нарушать правила», – сказал Губерниев.

Норвегия легко убежала от Большунова, а Клэбо – король спринта: взял второй ЧМ подряд (первым в истории), почти не проигрывает 3,5 года👏

Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину