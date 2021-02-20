ЦСКА вернул Помазуна из аренды: «Благодарим «Урал» за понимание»

объявил о досрочном возвращении вратаря из аренды в «Урале».

«Илья уже сегодня прибыл в Москву и присоединился к команде. Помазун также будет заявлен за армейцев на оставшиеся матчи и Кубка России.

Мы благодарим футбольный клуб за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов», – говорится в сообщении армейцев.

ЦСКА отозвал 24-летнего игрока из-за болезни у основного голкипера армейцев .

Статистику Помазуна можно найти здесь.