ЦСКА вернул Помазуна из аренды: «Благодарим «Урал» за понимание»

ЦСКА объявил о досрочном возвращении вратаря Ильи Помазуна из аренды в «Урале».
«Илья уже сегодня прибыл в Москву и присоединился к команде. Помазун также будет заявлен за армейцев на оставшиеся матчи РПЛ и Кубка России.
Мы благодарим футбольный клуб «Урал» за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов», – говорится в сообщении армейцев.
ЦСКА отозвал 24-летнего игрока из-за болезни у основного голкипера армейцев Игоря Акинфеева.
Статистику Помазуна можно найти здесь.