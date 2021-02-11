Ротенберг хочет назначить Никитина из ЦСКА главным тренером сборной России (Metaratings)

Игорь Никитин, возглавляющий ЦСКА, может стать следующим главным тренером сборной России.
Кандидатура Никитина является приоритетной для первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что проблемой может стать действующий контракт тренера с московским клубом.
Кроме того, Ротенберг хотел видеть Никитина на посту главного тренера СКА до того, как команду возглавил Валерий Брагин. Однако специалиста предложение не устроило, и он решил остаться в ЦСКА.
Никитин уже входил в тренерский штаб сборной России.
Ранее сообщалось, что Брагин не будет тренировать СКА и сборную России в следующем сезоне.