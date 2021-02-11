Ротенберг хочет назначить Никитина из ЦСКА главным тренером сборной России (Metaratings)

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Игорь Никитин, возглавляющий ЦСКА, может стать следующим главным тренером сборной России.

Кандидатура Никитина является приоритетной для первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что проблемой может стать действующий контракт тренера с московским клубом.

Кроме того, Ротенберг хотел видеть Никитина на посту главного тренера СКА до того, как команду возглавил Валерий Брагин. Однако специалиста предложение не устроило, и он решил остаться в ЦСКА.

Никитин уже входил в тренерский штаб сборной России.

Ранее сообщалось, что Брагин не будет тренировать СКА и сборную России в следующем сезоне.

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