Ротенберг хочет назначить Никитина из ЦСКА главным тренером сборной России (Metaratings)

, возглавляющий , может стать следующим главным тренером .

Кандидатура Никитина является приоритетной для первого вице-президента ФХР , сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что проблемой может стать действующий контракт тренера с московским клубом.

Кроме того, Ротенберг хотел видеть Никитина на посту главного тренера до того, как команду возглавил Валерий Брагин. Однако специалиста предложение не устроило, и он решил остаться в ЦСКА.

Никитин уже входил в тренерский штаб сборной России.

Ранее сообщалось, что Брагин не будет тренировать СКА и сборную России в следующем сезоне.