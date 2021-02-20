Куинси Промес: «Уйду из «Спартака», когда мы снова станем чемпионами. Я мечтал вернуться в этот клуб»

Полузащитник «Спартака» заявил, что сможет покинуть клуб только после победы в .

«Было сложно прощаться со «Спартаком». Это особенный клуб для меня. Я говорил фанатам, что уйду только тогда, когда мы станем чемпионами. И я так и поступил. Я говорил болельщикам, что мы возьмем Суперкубок, и мы сделали это.

Я говорил, что когда-нибудь вернусь. Я мечтал об этом, и сейчас это действительно произошло. Мечта стала явью.

Уйду из , когда мы снова станем чемпионами», – сказал Промес.