Куинси Промес: «Уйду из «Спартака», когда мы снова станем чемпионами. Я мечтал вернуться в этот клуб»

Теги Спартак премьер-лига Россия Куинси Промес Футбол

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес заявил, что сможет покинуть клуб только после победы в РПЛ.

«Было сложно прощаться со «Спартаком». Это особенный клуб для меня. Я говорил фанатам, что уйду только тогда, когда мы станем чемпионами. И я так и поступил. Я говорил болельщикам, что мы возьмем Суперкубок, и мы сделали это.

Я говорил, что когда-нибудь вернусь. Я мечтал об этом, и сейчас это действительно произошло. Мечта стала явью.

Уйду из «Спартака», когда мы снова станем чемпионами», – сказал Промес.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья