Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Непряева, Ступак, Сорина, Сван, Лампич пробегут классический спринт

Сегодня на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет женская спринтерская гонка классическим стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Оберстдорф, Германия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – в 11:00, финалов – в 13:30 по московскому времени. Трансляция – Матч!Арена

Старт-лист

3. Линн Сван (Швеция)

5. Христина Мацокина (Россия)

6. (Россия)

8. Ане Стенсет (Норвегия)

9. Аннамария Лампич (Словения)

10. (США)

11. Юнна Сундлинг (Швеция)

14. (Россия)

16. (Россия)

19. Лотта Венг (Норвегия)

23. Майя Далквист (Швеция)

24. Йоханна Хагстрем (Швеция)

26. Тириль Венг (Норвегия)

27. Фалла (Норвегия)