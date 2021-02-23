Бакаев не перейдет в «Динамо» из «Спартака»

Полузащитник Зелимхан Бакаев продолжит выступать за .

24-летний хавбек не перейдет в , пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что клубы ведут переговоры о переходе россиянина.Утверждалось, что красно-белые хотят 12 млн евро, а бело-голубые предложили 5 млн.

Затем управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб готов рассмотреть вариант с арендой игрока с обязательным выкупом.

Бакаев в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач.

Срок действующего контракта футболиста истекает летом 2022 года.