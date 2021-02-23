Елена Вяльбе: «У Большунова испытательный срок на весь ЧМ, два пункта – блокировка и неспортивное поведение. Нарушит один из них – отстранение на два старта»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о санкциях для российского лыжника Александра Большунова после инцидента с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

На финише эстафеты в Лахти Мяки подрезал Большунова, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался и сбил с ног.

«Решение по Большунову принято не здесь, голосование шло 2-3 дня. Решение такое: у него испытательный срок на ближайшие 5 стартов – на весь ЧМ.

Там есть два пункта – блокировка соперника и неспортивное поведение, если будет нарушен один из них, то автоматически отстранение на два следующих старта. Также выписан штраф в 2000 франков – это не совсем штраф, а за работу комиссара, который делал это бумагу.

Для всех это странно, для нас тоже. Плюс процедура была с огромными недочетами, ошибками. Мы не согласились с решением, отправили письмо в FIS и вышестоящие инстанции. Но Сашу мы проинформировали, чтобы был аккуратнее, потому что жюри может придумать что угодно», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Большунов говорит, что сбил финна из-за сломанного крепления. Рассматриваем то самое столкновение, за которое Александру грозят тюрьмой

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