Обвинения в адрес Панарина, дубль Роналду и победа «Юве», игрок «Зенита» в «Сочи», Медведев в топ-3 и другие новости утра

1. Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что нападающий Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Россиянин в ближайшее время не будет играть за «Рейнджерс». История мутная. Например, представитель отеля сообщил, что инцидента с Панариным не было.

Сам Панарин считает все это местью властей России за его позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, а агент отрицает «лживые обвинения». «Рейнджерс» заявили: «Это тактика запугивания за политические высказывания». НХЛ поддержала клуб и игрока.

2. Дубль Роналду головой за 7 минут помог «Ювентусу» победить «Кротоне» (3:0) в 23-м туре чемпионата Италии и выйти на 3-е место в таблице. А вот со со штрафными у Криштиану в «Юве» беда – в среднем 2 из 3 ударов в стенку и за 1 гол 64 попытки.

3. Трансферы. «Зенит» отдал Прохина в аренду «Сочи» на полтора года. «Краснодар» арендовал камерунского защитника Ойонго у «Монпелье», ему 29 лет. Еременко уйдет из «Ростова», стороны расторгнут контракт. Тедеско может возглавить «Шальке» летом. «Спартак» заплатит за Промеса 7-8 млн евро, возможна аренда с обязательным выкупом.

«Реал» потратит 852 млн евро, если подпишет с Мбаппе и Холандом 6-летние контракты. «Ювентус» хочет продлить аренду Мораты еще на сезон за 10 млн евро. «Барса», «Реал», «Интер» и «Юве» интересуются Агуэро, у него истекает срок контракта.

4. НХЛ. «Даллас» уступил «Флориде», несмотря на 49 сэйвов Худобина. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. «Хьюстон» дома проиграл «Чикаго» и другие результаты.

6. В КХЛ «Витязь» уступил «Йокериту», СКА одолел «Куньлунь» в гостях. «Северсталь» вышла в плей-офф впервые с 2018 года, минское «Динамо» – с 2017-го.

7. «Зенит» обыграл «Милан» (79:70) дома в матче регулярного чемпионата Евролиги.

8. «Севилья» обошла «Барселону» в таблице и занимает 3-е место после победы над «Осасуной» в 24-м туре чемпионата Испании. «Барсе» предстоит выезд в Севилью в следующем туре.

9. В 1/8 финала Бетсити Кубка России «Химки» пропустили 4 мяча от «Крыльев Советов» и вылетели. Четвертьфинальные матчи могут перенести с марта на 7-8 апреля.

10. Медведев дебютировал в топ-3 рейтинга ATP, Карацев – в топ-50, Рублев – 8-й, Хачанов – 21-й. Осака – 2-я в рейтинге WTA, Серена – 7-я, Брэди дебютировала в топ-15, Касаткина вернулась в топ-60.

11. Болельщики в АПЛ вернутся на стадионы с 17 мая. Будут пускать до 10 тысяч человек.

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