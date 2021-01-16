Евролига. «Зенит» – «Валенсия», ЦСКА в гостях у «Олимпиакоса», «Химки» – у «Милана» и другие матчи

В четверг, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча с участием российских клубов.

Санкт-петербургский «Зенит» примет испанскую «Валенсию».

Московский ЦСКА в гостях сыграет с греческим «Олимпиакосом», подмосковные «Химки» – с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 18-7, ЦСКА Россия – 16-8, Милан Италия – 16-9, Зенит Россия – 15-9, Реал Испания – 15-10, Бавария Германия – 15-10, Фенербахче Турция – 15-10, Анадолу Эфес Турция – 14-10, Жальгирис Литва – 14-11, Валенсия Испания – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Виллербан Франция – 11-14, Олимпиакос Греция – 11-14, Маккаби Плейтика Израиль – 10-13, Панатинаикос Греция – 9-14, Альба Германия – 8-17, Црвена Звезда Сербия – 7-18, Химки Россия – 2-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

«Попал с центра в игре, чтобы понравиться девушке». Сенсационный Лундберг осваивается в ЦСКА

«Болельщики не понимают, с чем нам приходится справляться». Кей Си Риверс – в передаче Table Talk