Евролига. «Зенит» – «Валенсия», ЦСКА в гостях у «Олимпиакоса», «Химки» – у «Милана» и другие матчи

В четверг, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча с участием российских клубов.
Санкт-петербургский «Зенит» примет испанскую «Валенсию».
Московский ЦСКА в гостях сыграет с греческим «Олимпиакосом», подмосковные «Химки» – с итальянским «Миланом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.00
- Зенит
- Пангос (9), Томас (4), Гудайтис (4), Понитка (3), Холлинз (2) – старт; Пойтресс (8), Бэрон (5), Захаров (3), Зубков (3), Риверс (0).
- Валенсия Баскет
- Дублевич (12), ван Россом (7), Уильямс (4), Састре (4), Калинич (4) – старт; Препелич (7), Лабери (4), Маринкович (2), Херманнссон (0), Тоби (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 25 февраля, 22.30
- Дата проведения
- 25 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Барселона Испания – 18-7, ЦСКА Россия – 16-8, Милан Италия – 16-9, Зенит Россия – 15-9, Реал Испания – 15-10, Бавария Германия – 15-10, Фенербахче Турция – 15-10, Анадолу Эфес Турция – 14-10, Жальгирис Литва – 14-11, Валенсия Испания – 13-12, Баскония Испания – 12-13, Виллербан Франция – 11-14, Олимпиакос Греция – 11-14, Маккаби Плейтика Израиль – 10-13, Панатинаикос Греция – 9-14, Альба Германия – 8-17, Црвена Звезда Сербия – 7-18, Химки Россия – 2-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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