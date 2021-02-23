«МЮ», «Милан», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома», «Шахтер», «Динамо» Киев вышли в 1/8 финала ЛЕ

Определились все участники 1/8 финала .

В следующем раунде турнира сыграют: , , , , , «Мольде», , , , , , «Динамо» Киев, , «Динамо» Загреб, «Славия» Прага и .

Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 26 февраля, начало – в 14:00 по московскому времени. Никакого посева не будет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.