«МЮ», «Милан», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома», «Шахтер», «Динамо» Киев вышли в 1/8 финала ЛЕ

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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

В следующем раунде турнира сыграют: «Тоттенхэм», «Арсенал», «Шахтер», «Аякс», «Гранада», «Мольде», «Рейнджерс», «Вильярреал», «Милан», «Рома», «Янг Бойз», «Динамо» Киев, «Олимпиакос», «Динамо» Загреб, «Славия» Прага и «Манчестер Юнайтед».

Жеребьевка пар 1/8 финала ЛЕ состоится 26 февраля, начало – в 14:00 по московскому времени. Никакого посева не будет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

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