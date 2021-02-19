Нидерланды могут обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в 1/8 финала Лиги Европы

Клубы РПЛ завершили выступление в еврокубках в этом сезоне после поражения от загребского «Динамо» в 1/16 финала (0:1, первая игра – 2:3).

У России, занимающей седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, осталось 38,382 балла.

, идущие восьмыми, приблизились к России на 0,8 балла (всего стало 38,000) благодаря тому, что одержал победу над французским «Лиллем» (2:1) и пробился в 1/8 финала турнира, а ПСВ переиграл «Олимпиакос» (2:1), хотя и не прошел дальше.

Таким образом, Нидерланды обгонят Россию по итогам нынешнего сезона, если «Аякс» одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью.

Занимающая девятую строчку Бельгия (осталось 36,500 балла) не приблизилась к России. «Антверпен» проиграл «Рейнджерс» (2:5), а «Брюгге» уступил киевскому «Динамо» (0:1). Все бельгийские команды вылетели из еврокубков в нынешнем сезоне.

Идущая шестой в таблице УЕФА Португалия (47,949 балла) не увеличила отрыв (9,567) от России. уступила «Арсеналу» (2:3), а «Брага» – «Роме» (1:3), и обе португальские команды вылетели из Лиги Европы. В Лиге чемпионов еще играет «Порту».

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион РПЛ сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, занявшая второе место команда начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Бронзовый призер Премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций, а четвертая команда – со второго квалификационного раунда.

Провал России в еврокубках может дорого обойтись. Через пару лет нам светит 13-е место в рейтинге