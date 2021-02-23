Семьи узников совести в Саудовской Аравии – Месси: «Скажите «нет» убийцам». Игроку предлагают рекламировать страну

Правозащитная организация Grant Liberty опубликовало письмо, составленное семьями узников совести в Саудовской Аравии, нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Аргентинцу, как и форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, поступило предложение стать лицом рекламной кампании Visit Saudi, цель которой – популяризация Саудовской Аравии как туристического направления. Сообщалось, что португалец сразу же отказался от участия в этой программе, а аргентинец еще думает над предложением.

Ожидается, что окончательное решение Месси примет в марте.

«Вы вдохновляете миллионы людей, и ваши слова действительно имеют значение. Грубо говоря, вы обладаете огромной властью, но вместе с этой властью приходит и большая ответственность.

Режим Саудовской Аравии хочет использовать вас, чтобы отмыть собственную репутацию. В этой стране узников совести в огромных масштабах подвергают пыткам и сексуальному насилию, долгое время, часто – месяцами, содержат в одиночных камерах.

Тем, кто борется за права женщин, проповедует, занимается шиитским активизмом, борется за демократию, да и вообще всем, кто критикует или даже ставит под сомнение режим, грозит длительное тюремное заключение, а в некоторых случаях и смертная казнь.

Если вы скажете программе Visit Saudi «да», то фактически скажете «да» всем нарушениям прав человека, которые происходят в современной Саудовской Аравии. Если вы скажете «нет», то пошлете мощный сигнал и покажете, что права человека и порядочность имеют значение, что пытки и убийства не останутся безнаказанными. Мир должен противостоять тем, кто топчет других.

, вы герой миллионов. Пожалуйста, используйте этот статус во благо. Встаньте на защиту прав человека и скажите «нет» убийцам Джамаля Хашогги и тем, кто пытает мирных активистов в Саудовской Аравии», – сказано в письме.

Джамаль Хашогги – журналист из Саудовской Аравии, получивший известность как критик властей США и своей страны. Его убили 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

пытается увеличить свою туристическую привлекательность, привлекая к рекламной кампании звезд футбольного мира.

Некоторое время назад президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Эр-Рияд и сказал: «Весь мир должен приехать в Саудовскую Аравию. Я впечатлен».

Роналду предлагали 6 млн евро, чтобы он стал лицом Саудовской Аравии. Игрок отказался