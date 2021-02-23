У клубов РПЛ 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в сезоне

проиграл загребскому (0:1, 2:3 – первая игра) в ответном матче 1/16 финала и прекратил борьбу в турнире.

Российские клубы в основной стадии еврокубков в этом сезоне в 26 матчах одержали всего одну победу: «Краснодар» 2 декабря обыграл дома «Ренн» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Также «быки» дважды сыграли вничью и пять раз проиграли.

«Зенит» в своей группе потерпел пять поражений при одной ничьей, у было три ничьих и три поражения. ЦСКА в Лиге Европы проиграл три матча и трижды сыграл вничью.

, и «Локомотив» заняли последние места в группах. «Краснодар» финишировал третьим в группе ЛЧ и прошел в 1/16 финала Лиги Европы.